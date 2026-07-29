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بيانات: عدد السفن العابرة لمضيق باب المندب عند أعلى مستوى في أسبوع

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سنغافورة 29 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت بيانات شحن أولية أن 39 سفينة لنقل السلع الأساسية عبرت مضيق باب المندب أمس الثلاثاء، وهو أعلى رقم منذ 19 يوليو تموز، في حين عبرت خمس سفن اليوم الأربعاء مع عبور عدد قليل مضيق هرمز.

وحملت اثنتان من السفن الخمس التي خرجت من مضيق باب المندب اليوم النفط الخام، وهما الناقلة العملاقة (صوفيا) والناقلة متوسطة الحجم (أوشن لوريت).

ووفقا لبيانات تتبع السفن من شركة كبلر، عبرت 39 سفينة المضيق أمس إذ دخلت 20 منه وخرجت 17. ومن بين السفن المغادرة ثلاث ناقلات تحمل نفطا خاما.

ومن بين السفن الداخلة للمضيق، كانت هناك ناقلتان تحملان منتجات بتروكيماوية.

وربما لا تزال بعض السفن تبحر مع إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال بها.

وأظهرت بيانات كبلر أن ثماني سفن شحن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء إذ دخلت خمس وخرجت ثلاث، في حين عبرت سفينة واحدة حتى الآن اليوم الأربعاء.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

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