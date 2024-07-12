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بيانات: ناقلة نفط احتجزتها إيران في 2023 في طريقها لميناء بسلطنة عمان

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(رويترز) – أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن يوم الجمعة أن ناقلة نفط استأجرتها شركة شيفرون واحتجزتها إيران منذ أكثر من عام تتجه نحو ميناء صحار في سلطنة عمان.

وكشفت بيانات تتبع السفن يوم الخميس أن السفينة تتحرك إلى المياه الدولية وتظهر الوجهة في خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصعد الجيش الإيراني على متن السفينة أدفانتدج سويت التي ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان في أبريل نيسان 2023 بعد ما قيل إنه اصطدام بقارب إيراني.

ولم تصدر شيفرون تعليقا بعد.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية في مارس آذار إلى الإفراج فورا عن الناقلة.

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