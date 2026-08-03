بيانات: 6 ناقلات نفط ترفع علم السعودية تغير مسارها بعيدا عن خليج عدن

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

لندن 3 أغسطس آب (رويترز) – أظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الاثنين أن ست ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن خلال الأيام القليلة الماضية وتتجه نحو جنوب أفريقيا، وذلك في ظل تهديدات جماعة الحوثي اليمنية باستهداف حركة الشحن السعودية.

وكشفت بيانات نظام التعرف الآلي لتتبع السفن المتاحة من خلال مجموعة بورصات لندن ومنصة (مارين ترافيك) أن الناقلات، التي كانت فارغة من حمولتها بعد عودتها من وجهات في آسيا، كانت تبحر في تشكيل واحد نحو جنوب أفريقيا، بدلا من عبور جنوب البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن إحدى الناقلات، وتدعى (ديلام)، كانت متجهة إلى جبل طارق.

ولم يصدر بعد رد من شركة (البحري)، التي تتخذ من السعودية مقرا لها وتتولى تشغيل الناقلات، أو مسؤولين سعوديين آخرين على طلبات التعليق.

وذكر مصدران تجاريان، استنادا إلى تقديراتهما، أن الناقلات التي تصل السعة القصوى لكل منها إلى مليوني برميل من النفط الخام قررت تغيير مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح مراعاة للوضع الأمني.

وتشير حسابات رويترز إلى أن رحلاتها ستستغرق ما لا يقل عن 25 يوما إضافيا إذا قررت عبور قناة السويس للعودة إلى الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في 20 يوليو تموز فرض حصار بحري على السعودية، مما فتح جبهة جديدة في الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها.

ودفعت الهجمات التي شنها الحوثيون في الأيام القليلة الماضية على سفن مرتبطة بالسعودية سوق التأمين البحري في لندن الأسبوع الماضي إلى توسيع نطاق منطقة “المخاطر العالية” في البحر الأحمر، لتشمل مياها قريبة من موانئ سعودية أكثر.

(إعداد سامح الخطيب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)