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بيانات للأمم المتحدة: 57 سفينة أبحرت من مضيق هرمز منذ 23 يونيو ضمن خطة إجلاء

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25 يونيو حزيران (رويترز) – أظهرت بيانات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس عبور نحو 57 سفينة تحمل على متنها ما يقدر بنحو 1100 بحار مضيق هرمز منذ 23 يونيو حزيران، وذلك ضمن خطة إجلاء أطلقتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وهذه الأرقام هي الأولى التي تصدرها المنظمة البحرية الدولية بشأن هذه المبادرة، التي ستساعد مئات السفن التي تحمل نحو 11 ألف بحار من مغادرة المضيق.

ووفقا لبيانات المنظمة حتى اللحظة فقد عبرت 12 سفينة المضيق صباح اليوم، و32 سفينة أمس، و13 سفينة في 23 يونيو حزيران.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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