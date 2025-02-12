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بيان حكومي: نجاة وزير دولة ليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

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طرابلس (رويترز) – قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء نجا من محاولة اغتيال عندما أطلق مسلحون النار على سيارته في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء.

ونددت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا بشدة بالهجوم الذي قالت إن مجموعة مجهولة أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة في أثناء سيرها على طريق رئيسي.

وجاء في البيان الذي نشر على منصة رسمية للحكومة أن الحالة الصحية لجمعة مستقرة، وأن الجهات الأمنية تباشر التحقيقات لتعقب الجناة.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية السلطة بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط اضطرابا سياسيا، حيث اندلع الصراع عدة مرات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

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