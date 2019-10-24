(آخر تحديث: 24.10.2019)



هيئة (شركة) SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation

تنظر هيئة (شركة) الإذاعة والتلفزيون السويسرية The Swiss Broadcasting Corporation SRG - SSR بعين الجدّ لحماية بياناتك. نود التأكد من أنك تشعر بأمان عند استخدام منصات الإنترنت الخاصة بهيئة (شركة) SRG التابعة لنا. ومن ثم، سنشرح فيما يلي البيانات التي نجمعها وكيفية استخدامنا لها. تُعالج أي بيانات شخصية تقدمها لهيئة (شركة) SRG عند استخدام منصات الإنترنت الخاصة بنا بموجب القانون السويسري لحماية البيانات (DSG) وأحكام قانونية أخرى. يشير مصطلح منصات الإنترنت إلى نطاق واسع من الخدمات التي تقدمها هيئة SRG عبر الإنترنت. لتسهيل قراءة بيان سياسة خصوصية البيانات هذا، بدلاً من مصطلحي القانون السويسري لحماية البيانات: مراقب ملف بيانات ومعالجة البيانات من قبل الأطراف الخارجية استخدمنا مصطلحي المراقب والمعالج. ومن ثم، استعار بيان سياسة الخصوصية هذا مصطلحات مجلس أوروبا واللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالإتحاد الأوروبي (EU DS-GVO). ستجد نظرة عامة على أهم مصطلحات القانون السويسري لحماية البيانات (DSG) وما يعادلها في اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي (EU DS-GVO ) في [مسرد المصطلحات] الخاص بنا. نهاية الإطار التوضيحي

ميثاق خصوصية البيانات الخاص بهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية SRG-SSR

تلتزم شركة (هيئة) SRG باتباع المبادئ الأساسية التالية:

I. المواءمة: تعد معرفة توقعات جمهورنا أساسية للاستمرار في تحسين جودة برنامجنا. لهذا نضطلع بمعالجة البيانات الشخصية.

II. الشفافية: تُعد خصوصية البيانات من أهم أولوياتنا. من ثم، نخطر المستخدمين لدينا بأغراضنا من معالجة البيانات. ونحصل على موافقتهم فيما يتصل بهذا متى استلزم الأمر ذلك.

III. الأمن: يُعد أمن البيانات من أهم أولوياتنا. ننظر بعين الجد لجميع الإجراءات الواجبة الفنية والتنظيمية. كما أننا لا نبيع أي بيانات.

IV. حرية الاختيار: يمكن للمستخدمين لدينا استخدام المحتوى والخدمات الممولة بموجب رسم ترخيص دون تقديم بياناتهم الشخصية.





بيان سياسة خصوصية البيانات

السلطة المختصة

السلطة المختصة (المُراقب) هي شركة (هيئة) SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation، الكائن مقرها في Giacomettistrasse 1, CH-3000 Bern 31 بسويسرا.





مسائل عامة

تؤمن شركة (هيئة) SRG بأنه من المهم أن يعي مستخدموها ماهية بياناتهم الشخصية التي تتم معالجتها، والغرض من ذلك ووقته.

تحتفظ شركة (هيئة) SRG بحق تغيير بيان سياسة خصوصية البيانات هذا من وقت لآخر. ولذلك، نوصيك بقراءته بانتظام. ستلاحظ تاريخ آخر تحديث بأعلى بيان سياسة خصوصية البيانات هذا.





ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

البيانات الشخصية هي البيانات الخاصة بشخص حقيقي مُعرّف الهوية أو ذي هوية قابلة للتعريف، على سبيل المثال: الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو تاريخ الميلاد أو عنوان البريد الإلكتروني.

كقاعدة، يمكن استخدام منصات الإنترنت الخاصة بنا دون توفير أي معلومات شخصية. لاستخدام بعض منصات الإنترنت لدينا، قد يُستلزم أن تُدخل بعض بياناتك الشخصية، على سبيل المثال، للإشتراك في خدمة رسائل إخبارية أو نشر تعليق أو دخول مسابقة.

ومن ثمّ، لا تتم معالجة البيانات الشخصية بوجه عام، لكن يحدث ذلك فقط تحت ظروف خاصة ولأغراض محددة.

متى تتم معالجة البيانات الشخصية لأجل منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG؟

لإتاحة منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG، تعالج شركة SRG أو الأطراف الخارجية المعلومات الشخصية في السياقات التالية:

أ. مواقع الويب: تتم معالجة البيانات الشخصية عن طريق [ملفات السجلات]، و[ملفات تعريف الارتباط]، و[أدوات التحليل]، و[نماذج جهات الاتصال] و[المكونات الإضافية] الخاصة بوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من جهات توفير الخدمات.

ب. المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم: يتم جمع البيانات الشخصية عبر المنتديات والدردشات والمدونات وتتم معالجتها في هيئة [محتوى يتم إنشاؤه من قبل المستخدم] .

ج. الرسائل الإخبارية: تتم معالجة البيانات الشخصية بناءً على موافقتك عند اشتراكك في خدمة [الرسائل الإخبارية] .

د. نماذج جهات الاتصال: تتم معالجة البيانات الشخصية عبر [نماذج جهات الاتصال] عند تقديمك اقتراحات وأسئلة حول خدمتنا.

ي . المسابقات: تتم معالجة البيانات الشخصية عن طريق [نماذج جهات الاتصال] عند مشاركتك في المسابقات.

ما هي الأغراض التي تُجمع لها البيانات الشخصية؟

- لإتاحة منصات الإنترنت للمستخدمين

- لتحسين منصات الإنترنت (على سبيل المثال، للأبحاث السوقية وقياس الجمهور)

- لتخصيص منصات الإنترنت لمستخدميها

- لإرسال الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني

- لإجراء المسابقات

- لحماية بيانات مستخدمي منصات الإنترنت

ما هي الأسس القانونية التي تستند إليها شركة SRG في معالجة البيانات الشخصية؟

إذا حصلنا على موافقتك لمعالجة بياناتك الشخصية، فهذا يمثل الأساس القانوني لنا. وهكذا الحال فيما يتصل بخدمة الرسائل الإخبارية أو نشر التعليقات أو المسابقات، على سبيل المثال.

كما نعالج بياناتك الشخصية على أساس مصالحنا المشروعة. يشمل ذلك معالجة البيانات بهدف إتاحة منصات الإنترنت الخاصة بنا وتحسينها.

عند معالجة البيانات الشخصية بموجب إلزام قانوني، فهذا الإلزام يمثل الأساس القانوني. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عند نقل المعلومات الشخصية لأحد الأطراف الخارجية أو لأغراض استيفاء فترات تخزين البيانات الإلزامية أو مدد الاستبقاء عليها.





الإفصاح عن البيانات الشخصية للأطراف الخارجية

هل نفصح عن البيانات الشخصية للأطراف الخارجية؟

لا نفصح للأطراف الخارجية عن بياناتك الشخصية إلا بموافقتك أو إلا إذا كانت هناك مصالح مشروعة لنا.

بالإضافة إلى ذلك، قد ننقل هذه البيانات إلى أطراف خارجية إذا كنا تحت إلزام بالقيام بذلك استنادًا إلى أحكام قانونية أو أمر قضائي أو إداري واجب النفاذ.

هل تشارك أيّ أطراف خارجية في معالجة البيانات؟

نوظف موفري خدمات لمعالجة البيانات. ويشارك موفرو الخدمات هؤلاء بوجه عام كمقاولين، ولا يسمح لهم بمعالجة بيانات المستخدمين الشخصية إلا بموجب تعليماتنا. على سبيل المثال، يجوز نقل عنوان بريدك الإلكتروني لموفر خدمة بحيث يمكنه أن يرسل لك الرسائل الإخبارية التي اشتركت في خدمتها.

هل ننقل البيانات الشخصية لمتلقين في بلدان أطراف خارجية (خارج سويسرا/الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر)؟

ننقل بالفعل البيانات الشخصية لأطراف خارجية أو مقاولين لا تقع مقراتهم في سويسرا أو بأحد بلدان الاتحاد الأوربي أو الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA. ونتحرى في هذه الحالة قبل نقل البيانات أن المتلقي يؤمن مستوًى ملائمًا من خصوصية البيانات (على سبيل المثال، استنادًا إلى اختبار ملاءمة للبلد المعني أو إقرار ذاتي من المتلقي بالالتزام باتفاقية درع الخصوصية السويسري الأمريكيرابط خارجي وهو إطار عمل ينظم نقل البيانات الشخصية من سويسرا إلى الولايات المتحدة)، أو من خلال استخدام الشروط التعاقدية القياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو العقد القياسي الخاص بالمفوضية الفيدرالية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات (EDÖB)) أو نتحرى إعطاء المستخدم موافقته على نقل البيانات.



فترة التخزين ومدد الإستبقاء

لكم من الوقت تختزن شركة (هيئة) SRG البيانات الشخصية؟

نختزن بياناتك للوقت اللازم لإتاحة منصات الإنترنت الخاصة بنا والخدمات المتصلة بها أو طالما أن لدينا مصالح مشروعة من اختزانها. في جميع الحالات، نقوم بحذف بياناتك الشخصية عدا البيانات التي نحتاج لمواصلة اختزانها لاستيفاء التزاماتنا القانونية (على سبيل المثال، مدد الاستبقاء).

حقوق المستخدمين

ما هي الحقوق التي تملكها؟

1. حق الوصول إلى المعلومات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بتأكيد البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وتأكيد ما إذا كانت هذه البيانات يتم نقلها إلى بلد من الأطراف الخارجية.

2. حق تصحيح البيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بتصحيح أي بيانات شخصية غير صحيحة أو منقوصة متعلقة بهم.

3. حق حذف البيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بحذف أي بيانات شخصية متعلقة بهم فورًا إذا لم تعد مطلوبة للأغراض التي يتم جمعها أو معالجتها لها وإذا لم يكن هناك أي أحكام قانونية أخرى تعارض حذفها.

4. حق المطالبة بالمعالجة المحدودة للبيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بالحد من معالجة بياناتهم.

5. حق إلغاء الموافقة: يحق للمستخدمين في أي وقت إلغاء موافقتهم على معالجة بياناتهم الشخصية المتعلقة بهم لغرض معين أو أكثر، إن كانت معالجة هذه البيانات تستند إلى الحصول على موافقة صريحة منهم. عند إلغاء موافقتك، لا تتأثر قانونية معالجة البيانات التي تمت حتى ذلك الوقت نظرًا لأنها استندت إلى موافقتك التي أعطيتها قبل إلغاء هذه الموافقة.

6. حق الاعتراض: يحق للمستخدمين الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية بأي وقت، إذا كانت معالجة هذه البيانات تتم على أساس المصالح المشروعة الخاصة بالمراقب أو الأطراف الخارجية بهدف التسويق المباشر على سبيل المثال.

كيف يمكنك ممارسة حقوقك؟

لمزاولة حقوقك، يُرجى التواصل معنا على الرابط التالي: dataprotection@swissinfo.chرابط خارجي. ستجد المزيد من المعلومات على [الاتصال].

الإتصال فيما يتعلق بخصوصية البيانات

سيُسرُّ مستشارو خصوصية البيانات التابعون لشركة (هيئة) SRG بمساعدتك إذا كنت تحتاج لمعلومات أو ترغب في تقديم مقترحات فيما يتعلق بخصوصية البيانات. يُرجى مراسلتنا على: dataprotection@swissinfo.ch رابط خارجي.

يمكنك التواصل معنا كالتالي:



SWI swissinfo.ch

Giacomettistrasse 1

CH-3000 Bern 31

البريد الإلكتروني: dataprotection@swissinfo.chرابط خارجي





الحقوق الخاصة بالمحتوى والالتزامات



الحقوق الخاصة بالمحتوى

ملكية لشركة (هيئة) SRG: محتويات منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG محمية بموجب حقوق طبع ونشر. لا يجوز تعديل هذه المحتويات أو نقلها أو توزيعها أو اختزانها أو نسخها أو إعادة نشرها دون موافقة شركة (هيئة) SRG. يُسمح باستخدام المواد المتاحة للأغراض غير التجارية فقط. وبوجه خاص، لا يجوز تضمين مُشغل الفيديو الخاص بشركة (هيئة) SRG إلا في صورة غير معدلة وفي بيئات خالية من الإعلانات.



حقوق استخدام محتوى شركة (هيئة) SRG: تتيح شركة (هيئة) SRG للمستخدم فيما يتعلق بأي مما يتوفر بشكل صريح للتنزيل من البرمجيات والمجلدات والبيانات والمحتويات المعروضة عبر الإنترنت والخاصة بشركة SRG ترخيصًا بسيطًا غير حصري وغير قابل للتنازل عنه لشخص آخر يقتصر على تنزيل وتخزين للبيانات لمرة واحدة. جميع الحقوق الأخرى محفوظة لشركة (هيئة) SRG. وبوجه خاص، لا يجوز بيع المحتوى سالف الذكر أو استخدامه لأي أغراض تجارية.



المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم: إذا أجرى المستخدم تحميل المحتوى في منطقة المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم باستخدام المنصات التفاعلية، فهذا يعطي شركة (هيئة) SRG حقًا غير محدود من حيث الزمان والمكان والمادة باستخدام المحتوى الذي تم تحميله. يجوز كذلك تضمين هذا المحتوى أو تشغيله في هيئة رابط على صفحة أحد الأطراف الخارجية أو تحميله على موقع أحد الأطراف الخارجية (ولا سيما موقع فيسبوك) لإعادة تشغيله. الحقوق التي تزاولها شركة جمع حقوق النشر SUISA فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم رصده من قبل مراقب البرنامج والذي يتم بثه في برامج شركة (هيئة) SRG محفوظة. حتى إذا لم يتم نشر المحتوى، يُعد المستخدم موافقًا على هذا النشر.



ويضمن المستخدم أنه مخول تمامًا بتحميل هذا المحتوى. ويعفي المستخدم في هذا الصدد شركة SRG من أي لجوء للقانون أو للتقاضي أو لدعاوى الأضرار أو غيرها من الدعاوى والمطالبات التي قد يشرع بها أو يطالب بها أحد الأطراف الخارجية فيما يتصل بتحميل مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية أو الصور الخاصة به.



إعفاء

يُعفي المستخدم شركة (هيئة) SRG من أي دعاوى قد يرفعها أحد الأطراف الخارجية فيما يتعلق باستخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم. ويتحمل المستخدم جميع التكاليف ولا سيما تلك المبنية على الدعاوى القانونية الخاصة بالأضرار المرفوعة ضد شركة (هيئة) SRG.



المسؤولية القانونية

لا تتحمل شركة (هيئة) SRG المسؤولية القانونية، إلى الحد الذي يسمح به القانون، فيما يتعلق بالبيانات أو المعلومات التي يتم توزيعها على منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG أو على أي أضرار قد تترتب عليها. ينطبق هذا على جميع أنواع الدعاوى ولا سيما تلك المترتبة على الأخطاء أو التأخيرات أو انقطاع الإرسال أو عطل البنية التحتية أو عدم صحة المحتوى أو فقدان البيانات أو حذفها أو الفيروسات أو أي شكل آخر من الدعاوى عند استخدام منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG.

قد يحتوي موقع SRG على روابط تؤدي إلى مواقع أطراف خارجية لأغراض الإعلام. وفي هذه الحالة، لا تتحمل شركة (هيئة) SRG أي مسؤولية عن محتوى مواقع هذه الأطراف الخارجية التي تشير لها الأدوات أو الروابط على منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG أو تتحمل أي مسؤولية على صحة أو قانونية أو عمل هذه المواقع. يزور المستخدمون المواقع عبر روابط على مسؤوليتهم الخاصة.

لا تضمن شركة (هيئة) SRG الإستمرار في إتاحة منصات الإنترنت الخاصة بها أو تضمن جودة الوصول لها بشكل تام. بوجه عام، لا يمكن للشركة استبعاد حدوث عطل لشبكات أو بوابات الاتصال الخاصة بها. لا تقبل شركة (هيئة) SRG أي مسؤولية قانونية متعلقة بضمان عمل منصات الإنترنت الخاصة بها دون انقطاع أو خطأ، أو بضمان تصحيح أي أخطاء تحدث.



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II. الشفافية: تُعد خصوصية البيانات من أهم أولوياتنا. من ثم، نخطر المستخدمين لدينا بأغراضنا من معالجة البيانات. ونحصل على موافقتهم فيما يتصل بهذا متى استلزم الأمر ذلك. III. الأمن: يُعد أمن البيانات من أهم أولوياتنا. ننظر بعين الجد لجميع الإجراءات الواجبة الفنية والتنظيمية. كما أننا لا نبيع أي بيانات. IV. حرية الاختيار: يمكن للمستخدمين لدينا استخدام المحتوى والخدمات الممولة بموجب رسم ترخيص دون تقديم بياناتهم الشخصية. بيان سياسة خصوصية البيانات السلطة المختصة السلطة المختصة (المُراقب) هي شركة (هيئة) SRG SSR Swiss Broadcasting Corporation، الكائن مقرها في Giacomettistrasse 1, CH-3000 Bern 31 بسويسرا. مسائل عامة تؤمن شركة (هيئة) SRG بأنه من المهم أن يعي مستخدموها ماهية بياناتهم الشخصية التي تتم معالجتها، والغرض من ذلك ووقته. تحتفظ شركة (هيئة) SRG بحق تغيير بيان سياسة خصوصية البيانات هذا من وقت لآخر. ولذلك، نوصيك بقراءته بانتظام. ستلاحظ تاريخ آخر تحديث بأعلى بيان سياسة خصوصية البيانات هذا. ما المقصود بالبيانات الشخصية؟ البيانات الشخصية هي البيانات الخاصة بشخص حقيقي مُعرّف الهوية أو ذي هوية قابلة للتعريف، على سبيل المثال: الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو تاريخ الميلاد أو عنوان البريد الإلكتروني. كقاعدة، يمكن استخدام منصات الإنترنت الخاصة بنا دون توفير أي معلومات شخصية. لاستخدام بعض منصات الإنترنت لدينا، قد يُستلزم أن تُدخل بعض بياناتك الشخصية، على سبيل المثال، للإشتراك في خدمة رسائل إخبارية أو نشر تعليق أو دخول مسابقة. ومن ثمّ، لا تتم معالجة البيانات الشخصية بوجه عام، لكن يحدث ذلك فقط تحت ظروف خاصة ولأغراض محددة. متى تتم معالجة البيانات الشخصية لأجل منصات الإنترنت الخاصة بشركة SRG؟ لإتاحة منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG، تعالج شركة SRG أو الأطراف الخارجية المعلومات الشخصية في السياقات التالية: أ. مواقع الويب: تتم معالجة البيانات الشخصية عن طريق [ملفات السجلات]، و[ملفات تعريف الارتباط]، و[أدوات التحليل]، و[نماذج جهات الاتصال] و[المكونات الإضافية] الخاصة بوسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من جهات توفير الخدمات. ب. المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم: يتم جمع البيانات الشخصية عبر المنتديات والدردشات والمدونات وتتم معالجتها في هيئة [محتوى يتم إنشاؤه من قبل المستخدم] . ج. الرسائل الإخبارية: تتم معالجة البيانات الشخصية بناءً على موافقتك عند اشتراكك في خدمة [الرسائل الإخبارية] . د. نماذج جهات الاتصال: تتم معالجة البيانات الشخصية عبر [نماذج جهات الاتصال] عند تقديمك اقتراحات وأسئلة حول خدمتنا. ي . المسابقات: تتم معالجة البيانات الشخصية عن طريق [نماذج جهات الاتصال] عند مشاركتك في المسابقات. ما هي الأغراض التي تُجمع لها البيانات الشخصية؟ - لإتاحة منصات الإنترنت للمستخدمين - لتحسين منصات الإنترنت (على سبيل المثال، للأبحاث السوقية وقياس الجمهور) - لتخصيص منصات الإنترنت لمستخدميها - لإرسال الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني - لإجراء المسابقات - لحماية بيانات مستخدمي منصات الإنترنت ما هي الأسس القانونية التي تستند إليها شركة SRG في معالجة البيانات الشخصية؟ إذا حصلنا على موافقتك لمعالجة بياناتك الشخصية، فهذا يمثل الأساس القانوني لنا. وهكذا الحال فيما يتصل بخدمة الرسائل الإخبارية أو نشر التعليقات أو المسابقات، على سبيل المثال. كما نعالج بياناتك الشخصية على أساس مصالحنا المشروعة. يشمل ذلك معالجة البيانات بهدف إتاحة منصات الإنترنت الخاصة بنا وتحسينها. عند معالجة البيانات الشخصية بموجب إلزام قانوني، فهذا الإلزام يمثل الأساس القانوني. على سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال عند نقل المعلومات الشخصية لأحد الأطراف الخارجية أو لأغراض استيفاء فترات تخزين البيانات الإلزامية أو مدد الاستبقاء عليها. الإفصاح عن البيانات الشخصية للأطراف الخارجية هل نفصح عن البيانات الشخصية للأطراف الخارجية؟ لا نفصح للأطراف الخارجية عن بياناتك الشخصية إلا بموافقتك أو إلا إذا كانت هناك مصالح مشروعة لنا. بالإضافة إلى ذلك، قد ننقل هذه البيانات إلى أطراف خارجية إذا كنا تحت إلزام بالقيام بذلك استنادًا إلى أحكام قانونية أو أمر قضائي أو إداري واجب النفاذ. هل تشارك أيّ أطراف خارجية في معالجة البيانات؟ نوظف موفري خدمات لمعالجة البيانات. ويشارك موفرو الخدمات هؤلاء بوجه عام كمقاولين، ولا يسمح لهم بمعالجة بيانات المستخدمين الشخصية إلا بموجب تعليماتنا. على سبيل المثال، يجوز نقل عنوان بريدك الإلكتروني لموفر خدمة بحيث يمكنه أن يرسل لك الرسائل الإخبارية التي اشتركت في خدمتها. هل ننقل البيانات الشخصية لمتلقين في بلدان أطراف خارجية (خارج سويسرا/الاتحاد الأوروبي/الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر)؟ ننقل بالفعل البيانات الشخصية لأطراف خارجية أو مقاولين لا تقع مقراتهم في سويسرا أو بأحد بلدان الاتحاد الأوربي أو الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر EFTA. ونتحرى في هذه الحالة قبل نقل البيانات أن المتلقي يؤمن مستوًى ملائمًا من خصوصية البيانات (على سبيل المثال، استنادًا إلى اختبار ملاءمة للبلد المعني أو إقرار ذاتي من المتلقي بالالتزام باتفاقية درع الخصوصية السويسري الأمريكي وهو إطار عمل ينظم نقل البيانات الشخصية من سويسرا إلى الولايات المتحدة)، أو من خلال استخدام الشروط التعاقدية القياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي أو العقد القياسي الخاص بالمفوضية الفيدرالية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات (EDÖB)) أو نتحرى إعطاء المستخدم موافقته على نقل البيانات. فترة التخزين ومدد الإستبقاء لكم من الوقت تختزن شركة (هيئة) SRG البيانات الشخصية؟ نختزن بياناتك للوقت اللازم لإتاحة منصات الإنترنت الخاصة بنا والخدمات المتصلة بها أو طالما أن لدينا مصالح مشروعة من اختزانها. في جميع الحالات، نقوم بحذف بياناتك الشخصية عدا البيانات التي نحتاج لمواصلة اختزانها لاستيفاء التزاماتنا القانونية (على سبيل المثال، مدد الاستبقاء). حقوق المستخدمين ما هي الحقوق التي تملكها؟ 1. حق الوصول إلى المعلومات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بتأكيد البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وتأكيد ما إذا كانت هذه البيانات يتم نقلها إلى بلد من الأطراف الخارجية. 2. حق تصحيح البيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بتصحيح أي بيانات شخصية غير صحيحة أو منقوصة متعلقة بهم. 3. حق حذف البيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بحذف أي بيانات شخصية متعلقة بهم فورًا إذا لم تعد مطلوبة للأغراض التي يتم جمعها أو معالجتها لها وإذا لم يكن هناك أي أحكام قانونية أخرى تعارض حذفها. 4. حق المطالبة بالمعالجة المحدودة للبيانات: يحق للمستخدمين مطالبة المراقب بالحد من معالجة بياناتهم. 5. حق إلغاء الموافقة: يحق للمستخدمين في أي وقت إلغاء موافقتهم على معالجة بياناتهم الشخصية المتعلقة بهم لغرض معين أو أكثر، إن كانت معالجة هذه البيانات تستند إلى الحصول على موافقة صريحة منهم. عند إلغاء موافقتك، لا تتأثر قانونية معالجة البيانات التي تمت حتى ذلك الوقت نظرًا لأنها استندت إلى موافقتك التي أعطيتها قبل إلغاء هذه الموافقة. 6. حق الاعتراض: يحق للمستخدمين الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية بأي وقت، إذا كانت معالجة هذه البيانات تتم على أساس المصالح المشروعة الخاصة بالمراقب أو الأطراف الخارجية بهدف التسويق المباشر على سبيل المثال. كيف يمكنك ممارسة حقوقك؟ لمزاولة حقوقك، يُرجى التواصل معنا على الرابط التالي: dataprotection@swissinfo.ch. ستجد المزيد من المعلومات على [الاتصال]. الإتصال فيما يتعلق بخصوصية البيانات سيُسرُّ مستشارو خصوصية البيانات التابعون لشركة (هيئة) SRG بمساعدتك إذا كنت تحتاج لمعلومات أو ترغب في تقديم مقترحات فيما يتعلق بخصوصية البيانات. يُرجى مراسلتنا على: dataprotection@swissinfo.ch . يمكنك التواصل معنا كالتالي: SWI swissinfo.ch Giacomettistrasse 1 CH-3000 Bern 31 البريد الإلكتروني: dataprotection@swissinfo.ch الحقوق الخاصة بالمحتوى والالتزامات الحقوق الخاصة بالمحتوى ملكية لشركة (هيئة) SRG: محتويات منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG محمية بموجب حقوق طبع ونشر. لا يجوز تعديل هذه المحتويات أو نقلها أو توزيعها أو اختزانها أو نسخها أو إعادة نشرها دون موافقة شركة (هيئة) SRG. يُسمح باستخدام المواد المتاحة للأغراض غير التجارية فقط. وبوجه خاص، لا يجوز تضمين مُشغل الفيديو الخاص بشركة (هيئة) SRG إلا في صورة غير معدلة وفي بيئات خالية من الإعلانات. حقوق استخدام محتوى شركة (هيئة) SRG: تتيح شركة (هيئة) SRG للمستخدم فيما يتعلق بأي مما يتوفر بشكل صريح للتنزيل من البرمجيات والمجلدات والبيانات والمحتويات المعروضة عبر الإنترنت والخاصة بشركة SRG ترخيصًا بسيطًا غير حصري وغير قابل للتنازل عنه لشخص آخر يقتصر على تنزيل وتخزين للبيانات لمرة واحدة. جميع الحقوق الأخرى محفوظة لشركة (هيئة) SRG. وبوجه خاص، لا يجوز بيع المحتوى سالف الذكر أو استخدامه لأي أغراض تجارية. المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم: إذا أجرى المستخدم تحميل المحتوى في منطقة المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم باستخدام المنصات التفاعلية، فهذا يعطي شركة (هيئة) SRG حقًا غير محدود من حيث الزمان والمكان والمادة باستخدام المحتوى الذي تم تحميله. يجوز كذلك تضمين هذا المحتوى أو تشغيله في هيئة رابط على صفحة أحد الأطراف الخارجية أو تحميله على موقع أحد الأطراف الخارجية (ولا سيما موقع فيسبوك) لإعادة تشغيله. الحقوق التي تزاولها شركة جمع حقوق النشر SUISA فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم رصده من قبل مراقب البرنامج والذي يتم بثه في برامج شركة (هيئة) SRG محفوظة. حتى إذا لم يتم نشر المحتوى، يُعد المستخدم موافقًا على هذا النشر. ويضمن المستخدم أنه مخول تمامًا بتحميل هذا المحتوى. ويعفي المستخدم في هذا الصدد شركة SRG من أي لجوء للقانون أو للتقاضي أو لدعاوى الأضرار أو غيرها من الدعاوى والمطالبات التي قد يشرع بها أو يطالب بها أحد الأطراف الخارجية فيما يتصل بتحميل مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية أو الصور الخاصة به. إعفاء يُعفي المستخدم شركة (هيئة) SRG من أي دعاوى قد يرفعها أحد الأطراف الخارجية فيما يتعلق باستخدام المحتوى الذي يتم إنشاؤه من قبل المستخدم. ويتحمل المستخدم جميع التكاليف ولا سيما تلك المبنية على الدعاوى القانونية الخاصة بالأضرار المرفوعة ضد شركة (هيئة) SRG. المسؤولية القانونية لا تتحمل شركة (هيئة) SRG المسؤولية القانونية، إلى الحد الذي يسمح به القانون، فيما يتعلق بالبيانات أو المعلومات التي يتم توزيعها على منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG أو على أي أضرار قد تترتب عليها. ينطبق هذا على جميع أنواع الدعاوى ولا سيما تلك المترتبة على الأخطاء أو التأخيرات أو انقطاع الإرسال أو عطل البنية التحتية أو عدم صحة المحتوى أو فقدان البيانات أو حذفها أو الفيروسات أو أي شكل آخر من الدعاوى عند استخدام منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG. قد يحتوي موقع SRG على روابط تؤدي إلى مواقع أطراف خارجية لأغراض الإعلام. وفي هذه الحالة، لا تتحمل شركة (هيئة) SRG أي مسؤولية عن محتوى مواقع هذه الأطراف الخارجية التي تشير لها الأدوات أو الروابط على منصات الإنترنت الخاصة بشركة (هيئة) SRG أو تتحمل أي مسؤولية على صحة أو قانونية أو عمل هذه المواقع. يزور المستخدمون المواقع عبر روابط على مسؤوليتهم الخاصة. لا تضمن شركة (هيئة) SRG الإستمرار في إتاحة منصات الإنترنت الخاصة بها أو تضمن جودة الوصول لها بشكل تام. بوجه عام، لا يمكن للشركة استبعاد حدوث عطل لشبكات أو بوابات الاتصال الخاصة بها. لا تقبل شركة (هيئة) SRG أي مسؤولية قانونية متعلقة بضمان عمل منصات الإنترنت الخاصة بها دون انقطاع أو خطأ، أو بضمان تصحيح أي أخطاء تحدث.