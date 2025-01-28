بيان قطري: وزير الخارجية ونظيره الأمريكي ناقشا جهود الوساطة في غزة

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو أكدا خلاله استمرار جهود الوساطة المشتركة في قطاع غزة.

ووفقا للبيان، شدد الوزيران على ضرورة التزام طرفي الصراع في غزة “بتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع”.

وأضاف البيان أن “الجانبين عبرا عن أملهما في أن يمضي الاتفاق إلى المرحلة الثانية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

كما أشار إلى أن الوزيرين ناقشا آخر التطورات في المنطقة لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، واستعرضا العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها.