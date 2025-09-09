بيان لحماس: إسرائيل “فشلت” في اغتيال أعضاء الوفد المفاوض بالدوحة

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان إن إسرائيل “فشلت” في اغتيال أعضاء وفد الحركة المفاوض خلال الهجوم الذي شنته على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحركة بينهم همام الحية نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، وجهاد لبد مدير مكتب خليل الحية.

وقال البيان “فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء إلى علياء المجد”.

وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الهجوم.

وأضافت “محاولة الاغتيال الجبانة لن تغير مواقفنا ومطالبنا الواضحة والمتمثلة في: الوقف الفوري للعدوان على شعبنا والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة وتبادل أسرى حقيقي وإغاثة شعبنا والإعمار”.

