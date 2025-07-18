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بيان للرئاسة السورية: الحكومة ستنشر قوات لإنهاء الاشتباكات وحل الصراع في جنوب البلاد

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(رويترز) – ذكرت الرئاسة السورية يوم الجمعة أن السلطات السورية ستنشر قوة متخصصة لإنهاء الاشتباكات وحل الصراع بين فصائل من الطائفة الدرزية وأبناء القبائل البدوية في جنوب سوريا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى استعادة الاستقرار.

وقالت الرئاسة في بيان “تعمل الجهات المختصة على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة (السويداء) في أسرع وقت”.

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