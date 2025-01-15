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بيان لوزير الخارجية: من المتوقع أن تصوت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق غزة الخميس

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه قطع زيارته إلى أوروبا يوم الأربعاء ليتمكن من المشاركة في تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة على اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “بعد التقدم المحرز في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، قطع الوزير ساعر زيارته الدبلوماسية، التي كان من المقرر أن تستمر يوم الخميس في المجر. وسيعود إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة”.

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