بيان مشترك: دول عربية وإسلامية تقبل الانضمام لمجلس السلام

21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت وزارتا الخارجية السعودية والمصرية اليوم الأربعاء إن وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والإمارات أعلنوا في بيان مشترك أن بلادهم قبلت دعوة الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف البيان أن كل دولة ستوقع على وثائق الانضمام لمجلس السلام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في وقت لاحق إن الكويت قبلت أيضا الانضمام إلى المجلس.

ودعا ترامب العشرات من قادة العالم للانضمام إلى مبادرته التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية، لكن دبلوماسيين يقولون إن هذه الخطوة ربما تضر بعمل الأمم المتحدة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

