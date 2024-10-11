بيان مشترك: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تندد باستهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل

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روما (رويترز) – نددت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يوم الجمعة باستهداف الجيش الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقالت إن مثل هذه الهجمات “غير مبررة” ويجب “أن تنتهي على الفور”.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك “نعبر عن غضبنا بعد إصابة عدة أفراد من قوات حفظ السلام في الناقورة. تمثل هذه الهجمات انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وبموجب القانون الدولي الإنساني”.

وأضافت في البيان “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.

ودعت كذلك إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.