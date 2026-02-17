بيان مشترك من 8 دول يندد بقرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية “أراضي دولة”
أنقرة 17 فبراير شباط (رويترز) – نددت ثماني دول من بينها تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات بشدة بقرار إسرائيل تصنيف بعض الأراضي في الضفة الغربية المحتلة “أراضي دولة” وذلك وفقا لبيان مشترك نشرته وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء.
وأدان البيان المشترك لوزراء خارجية تركيا والإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها “أراضي دولة”، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وقال البيان “تشكل هذه الخطوة غير القانونية تصعيدا خطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأضاف البيان “يجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشددون على أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها”.
