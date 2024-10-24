بيربوك: ألمانيا ستقدم مساعدات بقيمة 96 مليون يورو إضافية للبنان

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس إن ألمانيا ستقدم 96 مليون يورو (103.57 مليون دولار) إضافية من المساعدات الإنسانية والتنموية للبنان.

جاء الإعلان قبيل اجتماع لنحو 70 وفدا في باريس يركز على مساعدة البلاد.

وأضافت بيربوك “نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات؛ نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئا واحدا فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماما مثل الكثير من الناس في إسرائيل”.

وتأمل فرنسا في أن يتمخض الاجتماع عن جمع نحو 500 مليون يورو (540 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية، وفقا لوثيقة لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن المؤتمر.

(الدولار = 0.9269 يورو)