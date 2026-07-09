بيرنام المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا: يجب زيادة الضغط على إسرائيل

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لندن 9 يوليو تموز (رويترز) – أفادت صحيفة (ذا جارديان) اليوم الخميس بأن آندي بيرنام، المتوقع تعيينه رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا في وقت لاحق من الشهر، يود زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بسبب تصرفاتها في غزة.

وانتقد بيرنام في مقابلة مع الصحيفة رد فعل رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر في البداية على الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023 ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من الشهر نفسه.

وقال “علينا بذل المزيد من الجهد للضغط على الحكومة الإسرائيلية… نعم، اتخذنا بعض الخطوات المهمة… لكن لنكن صادقين، تأخرت بريطانيا كثيرا في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. وعلينا الآن بذل المزيد من الجهد لتعزيز نهجنا”.

وقاوم ستارمر في بادئ الأمر الدعوات الصادرة من أفراد داخل حزبه، ومن بينهم بيرنام الذي كان رئيس بلدية في ذلك الوقت، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وأيد بدلا من ذلك وقف القتال لأغراض إنسانية.

ودعا ستامر بعد ذلك إلى وقف إطلاق النار، وينتقد منذ ذلك الحين سلوك الحكومة الإسرائيلية في غزة. وفرضت حكومته عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية واعترف رسميا بدولة فلسطينية.

ورغم وقف إطلاق النار، الذي تسنى التوصل إليه العام الماضي وأنهى حربا استمرت عامين، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة خلال الصراع الأوسع نطاقا في المنطقة وتشارك فيه إيران وحزب الله، متذرعا بتهديدات أو هجمات صاروخية من حماس.

وقال بيرنام “علينا بذل المزيد من الجهود، بما يشمل النظر في فرض مزيد من العقوبات، سواء على المتورطين في أعمال العنف في غزة أو اتخاذ تدابير لحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)