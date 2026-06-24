بيسنت: أمريكا ستشرف على إنفاق الأموال الإيرانية المجمدة

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واشنطن 24 يونيو حزيران (رويترز) – شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء على أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية المجمدة ستُستخدم لشراء الأغذية والأدوية من الولايات المتحدة، مؤكدا على تصريحات سبق أن أدلى بها الرئيس دونالد ترامب في هذا الصدد.

غير أن إيران تقول إنها من سيحدد كيفية إنفاق هذه الأموال.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) أن وزارة الخزانة الأمريكية ستقوم من الدوحة بالإشراف على هذه الأموال.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)