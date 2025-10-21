The Swiss voice in the world since 1935
بي.إن.بي باريبا يطعن على حكم محكمة أمريكية في دعوى قضائية متعلقة بالسودان

باريس (رويترز) – قال بنك بي.إن.بي باريبا يوم الثلاثاء إنه طعن على حكم أصدرته محكمة أمريكية في دعوى قضائية متعلقة بالسودان مضيفا أنه يتوقع إلغاء الحكم في الاستئناف.

وذكر البنك في بيان “علاوة على ذلك، يؤكد بنك بي.إن.بي باريبا التزامه بسياسة توزيع العوائد على المساهمين بنسبة 60 بالمئة وبمساره الرأسمالي باستهداف بلوغ نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 12.5 بالمئة بحلول عام 2027”.

وهوى سهم بي.إن.بي باريبا عشرة بالمئة تقريبا يوم الاثنين، وعزا متعاملون ومحللون الهبوط إلى ما خلصت إليه هيئة محلفين أمريكية بأن البنك الفرنسي ساعد الحكومة السودانية على ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

