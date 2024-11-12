تأجيل قرار المحكمة بشأن شرعية إدانة ترامب في نيويورك حتى الثلاثاء المقبل

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هل يفلت دونالد ترامب من الحكم في قضية تسديده مبالغ سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016؟ الجواب يبقى معلّقا بعدما قرّر قاض، في مواجهة “ظروف استثنائية” إرجاء إصدار الحكم في مدى قانونية إدانته الجنائية في هذه القضية والذي كان مقررا الثلاثاء، حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان من المتوقع أن يصدر القاضي في نيويورك خوان ميرتشن الثلاثاء حكمه المكتوب بشأن طلب الدفاع إلغاء الإجراء بأكمله، بعدما وسّعت المحكمة العليا الأميركية في واشنطن بشكل كبير الحصانة الرئاسية في الأول من تموز/يوليو.

وقدم الاستئناف قبل إعادة انتخابه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، على أساس أن الأدلة التي استخدمها الادعاء تتعلق بأعمال رسمية خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض (2017-2021).

وفقا لرسائل بريد إلكتروني متبادلة نشرتها المحكمة، طلب الدفاع أيضا تجميد الإجراءات، “وإغلاق القضية نهائيا”، مراعاة لانتخاب الجمهوري رئيسا.

وأقر المدعي العام ماثيو كولانجيلو في بريد إلكتروني الأحد بأن “النيابة العامة تقر بأن الظروف استثنائية”.

وأرجأ القاضي جلسة إصدار الحكم حتى الثلاثاء المقبل، على أقرب تقدير.

وكتب المدعي العام السابق راندال إلياسون على مدونته الخاصة “حتى لو أصدر (القاضي) ميرتشن حكما” كما هو متقرر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، “فإن تنفيذه، سواء كان الحكم بالسجن أو بالإقامة الجبرية أو بأعمال المنفعة العامة أو بدفع غرامة، سيبقى معلقا حتى استنفاد الطعون ومغادرة ترامب منصبه” رئيسل في 2029.

وقد وُجهت لترامب اتهامات في أربعة تحقيقات جنائية مختلفة، بما في ذلك تحقيق أمام القضاء الفدرالي في واشنطن بسبب محاولاته غير المشروعة المفترضة لعكس نتائج انتخابات 2020، وقد نجح الجمهوري في الأشهر الأخيرة في تأخير الإجراءات. كذبك، توفر له إعادة انتخابه ضمانة شبه كاملة بتبديد المخاطر القضائية التي تواجهه.

– “محكمة الرأي العام” –

وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، فقد بدأ المدعي الخاص جاك سميث، الذي حقق في القضية بشأن انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ووزارة العدل، مناقشات بهدف وقف الملاحقات القضائية الفدرالية، والتي يمكن أن يدفنها دونالد ترامب فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2025.

لكن هذه ليست الحال بالنسبة للمحاكمة في قضية ستورمي دانييلز، التي جرت أمام محاكم ولاية نيويورك.

وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلفين مكونة من 12 مواطنا دونالد ترامب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية عن الناخبين، بهدف تجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، والتي تغلّب في نهايتها على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن يصدر القاضي الحكم الذي قد يراوح بين الغرامة والسجن، في 11 تموز/يوليو، لكنه وافق على تأجيله مرة أولى إلى 18 أيلول/سبتمبر، ثم إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على طلب محامي دونالد ترامب.

ودعا وزير العدل السابق في عهد دونالد ترامب، بيل بار، إلى إسقاط جميع التهم، قائلا إنها “وُجهت لأغراض سياسية ونُشرت على نطاق واسع ورفضتها محكمة الرأي العام”.

وفي مقال افتتاحي، دعت صحيفة “كانساس سيتي ستار”، على العكس من ذلك، القاضي ميرتشن إلى القيام “بما لا يمكن تصوره، وإجبار رئيس منتخب على أداء اليمين الدستورية من زنزانة السجن”، لإرسال “رسالة لا لبس فيها تؤكد أن سيادة القانون لا تزال سارية في الولايات المتحدة”.

غير أن ذلك يبدو من ضروب الخيال العلمي في نظر المدعي العام السابق في نيويورك وأستاذ القانون في جامعة بايس في نيويورك، بينيت غيرشمان، لأن الحكم، إذا كان يتعلق بالسجن، “لن يُنفّذ في يوم النطق به، ولن تُكبّل يدا ترامب ويُنقل إلى السجن”.

ارب/جك-ود/كام