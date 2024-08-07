تأهب الشرطة البريطانية تحسّبا لوقوع مزيد من أعمال الشغب

afp_tickers

5دقائق

وُضع آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب في وضع الاستعداد للتدخل في ظل حالة تأهّب قصوى في بريطانيا الأربعاء مع ترقب مزيد من احتجاجات اليمين المتطرّف التي شهدت أعمال عنف.

اندلعت أعمال شغب ليلية استهدفت المساجد وفنادق ومساكن ينزل فيها مهاجرون في بلدات ومدن انكليزية منذ مقتل ثلاث فتيات في 29 تموز/يوليو.

توقعت الشرطة تنظيم أكثر من مئة تظاهرة مرتبطة بأعمال الشغب الأربعاء، من بينها احتجاجات مناهضة ينظمها ناشطون ضد الفاشية. وأمرت المحاكم بفرض عقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم فيما تسعى السلطات لمنع وقوع مزيد من الاضطرابات.

ويستهدف محتجو اليمين المتطرّف محامي الهجرة والمباني التي تستضيف طالبي اللجوء بشكل أساسي، وفق منشورات على تطبيق تلغرام تم تسريبها لوسائل إعلام بريطانية.

وأعلنت الحكومة بأن 6000 عنصر من الشرطة المتخصصة في حالة الاستعداد للتعامل مع الاضطرابات التي تم على اثرها توقيف نحو 430 شخصا وتوجيه اتهامات إلى 120 على الأقل، وفق آخر بيانات للشرطة.

اندلعت أعمال العنف بعد مقتل ثلاث فتيات يبلغن تسع وسبع وست سنوات وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح خطيرة في هجوم بالسكين استهدف حصة للرقص محورها أعمال النجمة الأميركية تايلور سويفت في ساوثبورت في شمال غرب انكلترا.

وانتشرت شائعات كاذبة في البداية على وسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم. لكن تم التعريف عن المشتبه به لاحقا على أنه أكسيل روداكوبانا المولود في ويلز. وذكر الإعلام البريطاني بأن والديه من رواندا.

وتركّزت أعمال العنف في البداية في ساوثبورت حول مسجد. وانتشرت أعمال العنف مذاك في انكلترا وايرلندا الشمالية.

وحذّر رئيس الوزراء كير ستارمر من أن أي شخص متورط في الشغب سيواجه “القانون بكل قوّته”، بما في ذلك الأشخاص الذين يحرّضون على العنف عبر الإنترنت.

وتعهّد ستارمر الذي كان مدعيا عاما، بأن تصدر أحكام بحق مثيري الشغب “قبل نهاية هذا الأسبوع”.

ومثل عشرات المتهمين، وبينهم مراهقون، أمام القضاة بالفعل.

– “رأس جبل الجليد” –

والأربعاء، صدر حكم بسجن رجل ثلاث سنوات بعدما أقر بذنبه في التسبب باضطرابات عنيفة ومهاجمة عامل طوارئ في ساوثبورت.

كما صدرت أحكام بسجن رجلين آخرين 20 و30 شهرا بسبب مشاركتهما في أعمال العنف في ليفربول السبت.

وقال المدعي جوناثان إيغان إن “الرجال الثلاثة الذين صدرت أحكام بحقهم اليوم ليسوا سوى حفنة صغيرة … وبداية لما ستكون عملية صعبة جدا بالنسبة لكثيرين اختاروا بحماقة التورط في الاضطرابات العنيفة”.

ودفعت أسوأ اضطرابات تشهدها بريطانيا منذ أعمال شغب لندن عام 2011 عددا من الدول لتحذير رعاياها من السفر إلى المملكة المتحدة.

ألقى المتظاهرون الطوب والقنابل المضيئة على عناصر الشرطة وأحرقوا سيارات وهاجموا مساجد وفندقين على الأقل حيث يقيم طالبو لجوء.

وتعهّدت الحكومة التي تشكّلت قبل شهر فحسب التعامل بشدّة مع الاضطرابات وخصصت 500 مكان إضافي في السجون.

وحمّلت الشرطة شخصيات على صلة بـ”رابطة الدفاع الإنكليزية” المنحلة، وهي منظمة يمينية متشددة مناهضة للإسلام تأسست قبل 15 عاما، مسؤولية الاضطرابات، علما بأن أنصارها متهمون بالتورط في أعمال شغب مرتبطة بكرة القدم.

واتّهمت السلطات مؤسس “رابطة الدفاع الإنكليزية” تومي روبنسون بإثارة التوتر. وأعلنت الشرطة في قبرص حيث ذكرت تقارير بأنه يقضي عطلته بأنها على استعداد لمساعدة الشرطة البريطانية إذا لزم الأمر.

لكن روبنسون كتب لاحقا على منصة “إكس” “من حظي أنني لست في قبرص إذا”.

وتمّت الدعوة للتظاهرات على صفحات اليمين المتطرّف في منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار “يكفي”.

واتّهم نواب بريطانيون مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيج العنف. وأثار الملياردير إيلون ماسك حفيظة الحكومة عبر سلسلة تغريدات استفزازية قال في أحدها إن اندلاع “حرب أهلية (في بريطانيا) أمر لا مفر منه”.

جوب-بده/لين/ص ك