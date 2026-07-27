الشعب السويسري: نشأة الدولة السويسرية كانت عام 1848

يرى الشعب السويسري أن بلاده تأسست عام 1848، لا عام 1291. Keystone-SDA

ترى غالبية السويسريين والسويسريات أن بلادهم نشأت عام 1848، مع قيام الدولة الفدرالية، وليس عام 1291. كما يعتبرون "ويليام تيل" شخصية أسطورية أكثر منه بطلًا تاريخيًا، وفق استطلاع نُشر قبيل العيد الوطني السويسري في الأول من أغسطس.

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Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en The Swiss associate the birth of their country with 1848 rather than 1291 طالع المزيدThe Swiss associate the birth of their country with 1848 rather than 1291

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يعتقد أكثر من نصف سكان سويسرا، بنسبة 52%، أن سويسرا أصبحت دولة مع قيام الدولة الفدرالية عام 1848. في المقابل، يرى 21% فقط أن تأسيس البلاد يعود إلى عام 1291. وتؤيد أغلبية ساحقة في سويسرا الناطقة بالألمانية اعتبار عام 1848 تاريخًا لنشأة الدولة السويسرية. أمّا في سويسرا الناطقة بالفرنسية وفي كانتون تيتشينو، فتبدو الآراء أكثر انقسامًا.

وجاء ذلك في استطلاع “التماسك في سويسرا”، الذي أجراه معهد سوتومو بتكليف من شركة الجعة السويسرية فيلدشلوسشن. ونشرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ أم زونتاغ” الناطقة بالألمانية نتائج الاستطلاع يوم الأحد.

ويُظهر الاستطلاع أيضًا أن “ويليام تيل” يُنظر إليه باعتباره شخصية من عالم الأساطير أو الأدب، أكثر من كونه شخصية تاريخية. فنحو ثلثي المشاركين والمشاركات يرونه أساسًا شخصية أسطورية، بنسبة 37%، أو بطلًا لمسرحية فريدريش شيلر، بنسبة 28%. في المقابل، يعتبره 27% فقط مناضلًا من أجل الحرية في مواجهة آل هابسبورغ.

وتنتشر هذه النظرة الأخيرة بصورة أكبر بين الشباب، وفي سويسرا الناطقة بالفرنسية، وبين مؤيدي ومؤيدات حزب الشعب السويسري اليميني.

نجاة سويسرا بفضل المصالح الاقتصادية

وعند سؤال المشاركين والمشاركات عن أسباب نجاة سويسرا من الدمار خلال الحرب العالمية الثانية، رجّح معظمهم عوامل اقتصادية وجيوسياسية.

إذ رأى 56% أن ألمانيا النازية كانت حريصة على بقاء سويسرا، للاستفادة من دورها كمركز مالي محايد. في المقابل، عزا 23% نجاة البلاد إلى سياسة الحياد، بينما أشار 22% إلى خطة “المعقل الوطني”. وكانت هذه الخطة تقضي بانسحاب القوات السويسرية، في حال وقوع غزو، إلى تحصينات شديدة المناعة في جبال الألب، ومواصلة المقاومة منها.

وفي سؤال عن أبرز الانقسامات التي طبعت التاريخ السويسري، اختار 28% الصراع الطبقي، و25% الانقسام بين المدن والأرياف. أما الانقسامات الدينية واللغوية، فاختارها 18% و13% على التوالي، رغم أنها أحدثت في الماضي انقسامات عميقة في البلاد.

وبحسب القائمين والقائمات على الدراسة، تعكس هذه النتائج ميل السويسريين والسويسريات إلى قراءة تاريخ بلادهم في ضوء القضايا التي تشغلهم اليوم.

وشمل الاستطلاع 2495 شخصًا من مختلف أنحاء سويسرا، تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. وجُمعت الإجابات بين أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر 2025.

ترجمة عن الإنجليزية. تدقيق ومعالجة: ر.ح

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