تاكايتشي تدعو الرئيس الكوري الجنوبي للمساعدة في “ضمان الاستقرار الإقليمي”

دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الثلاثاء خلال زيارته اليابان إلى المساعدة في “ضمان الاستقرار الإقليمي”، في ظلّ تنامي التوتّرات بين طوكيو وبكين.

والتقى الزعيمان في نارا (غرب) التي تتحدّر منها تاكايتشي، بعد أيّام من زيارة لي الصين واجتماعه برئيسها شي جينبينغ.

واتّفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي والمسائل الإقليمية والدولية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي، بحسب بيان لمكتب الرئاسة الكورية الجنوبية.

واشتدت التوتّرات بين اليابان والصين في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أشارت تاكايتشي إلى أن اليابان قد تتدخل عسكريا إذا هاجمت الصين تايوان.

وتطالب بكين بضم تايوان إذ تعتبرها جزءا من أراضيها، وهو ما ترفضه حكومة الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي دليل آخر على تصاعد التوتّرات، أعلنت بكين الأسبوع الماضي أنها ستشدّد ضوابطها على تصدير البضائع الصينية ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج إلى اليابان، مثيرة مخاوف طوكيو من تضاؤل إمدادات المعادن النادرة البالغة الأهمية.

وكشفت تاكايتشي أنها قالت للي إنه “ينبغي على كلا البلدين التعاون لضمان الاستقرار الإقليمي وبلوغ الأهداف المحدّدة من كلّ منهما، مع النهوض بالعلاقات بينهما”.

وصرّحت لاحقا في مؤتمر صحافي “فيما تشتدّ الظروف المحيطة بكلّ من البلدين، تكتسي علاقتنا الثنائية، كما التعاون القائم بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أهميّة متزايدة”.

وفي مستهلّ الاجتماع، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن التعاون بين حليفي الولايات المتحدة “بات أهمّ من أيّ وقت مضى”.

واضاف “في هذه الظروف المعقّدة على نحو متزايد وفي ظلّ هذا النظام العالمي السريع التغيّر، لا بدّ من مواصلة التقدّم نحو مستقبل أفضل”.

واتفّق الزعيمان على مواصلة “الدبلوماسية المكوكية” القائمة على اجتماعات منتظمة، بحسب ما أفادت تاكايتشي، فضلا عن العمل على نزع الأسلحة النووية بالكامل من كوريا الشمالية.

وسبق أن التقى لي تاكايتشي، وكلاهما تولّى مهامه العام الماضي، على هامش فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في كوريا الجنوبية.

وهي ثاني زيارة يجريها الرئيس الكوري الجنوبي لليابان وكان اجتمع بشيغيرو إشيبا الذي خلفته ساناي تاكايتشي.

– مواجهة “غير مرغوبة” –

تقام مأدبة عشاء الثلاثاء على شرف لي قبل أن يزور الزعيمان الأربعاء أحد أقدم المعابد اليابانية في نارا.

وصرّح بونوا هاردي-شارتران، المتخصص في الجيوسياسة في شرق آسيا في فرع جامعة تمبل في طوكيو “خلف الأبواب المغلقة، سيناقشان بالتأكيد الأزمة الحالية بين اليابان والصين، إذ إن الإجراءات التي اتخذتها بكين، بما فيها ضوابط التصدير، سيكون لها تأثير على كوريا (الجنوبية) أيضا”، نظرا إلى أن سلاسل التوريد للدول الثلاث متشابكة بشكل كبير.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة “إن إتش كيه” الاثنين، قال لي إنه لن يتدخل في النزاع الصيني-الياباني.

واستطرد “لا شكّ في أن المواجهة بين الصين واليابان غير مرغوبة من ناحية السلم والاستقرار في شمال شرق آسيا”، مضيفا “لا يمكننا سوى الانتظار أن تحلّ الصين واليابان المسألة ودّيا عبر الحوار”.

وقال هاردي-شارتران “أعتقد أن حكومة كوريا الجنوبية شعرت بضرورة زيارة الرئيس لي لليابان بعد فترة وجيزة من زيارته للصين، لإظهار أن سيول لا تفضّل جانبا على آخر”.

كما يُتوقع أن يناقش الزعيمان علاقاتهما مع حليفتهما الولايات المتحدة في ظلّ تقلّب مواقف رئيسها الذي “وضع على المحكّ القناعات السابقة وأبرز الحاجة إلى توطيد العلاقات”، بحسب هاردي-شارتران.

ولطالما كانت العلاقات بين البلدين المتجاورين متوتّرة بسبب قضايا تتعلق باحتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامَي 1910 و1945.

وحاول الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول تحسين العلاقات مع طوكيو.

واعتبر لي جاي ميونغ الذي يعتمد مقاربة أكثر تساهلا من سلفه إزاء كوريا الشمالية، أن العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان تشبه العلاقة بين “جارين يتشاركان حديقة”.

