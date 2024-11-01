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تايلاند: مقتل 4 مواطنين قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل

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بانكوك (رويترز) – قال وزير الخارجية التايلاندي ماريس سانجيامبونجسا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن أربعة مواطنين تايلانديين قتلوا وأصيب آخر في قصف صاروخي بالقرب من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي العام الماضي، ذكرت وزارة الخارجية أن 46 تايلانديا كانوا بين 1200 قتيل سقطوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول السلطات التايلاندية إنه جرى اختطاف 30 مواطنا خلال هجوم العام الماضي، ويُعتقد أن ستة منهم ما زالوا محتجزين رهائن.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة منذ ذلك الحين ردا على هجوم حماس مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير القطاع. كما تستهدف إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقبل اندلاع الصراع كان نحو 30 ألف تايلاندي يعملون في إسرائيل، معظمهم في مجال الزراعة، ويشكلون واحدة من أكبر جاليات العمال المهاجرين في إسرائيل.

وقال الوزير التايلاندي “تواصل تايلاند حث جميع الأطراف بقوة على العودة إلى مسار السلام، من أجل المدنيين الأبرياء المتضررين بشدة من هذا الصراع طويل الأمد والمتفاقم”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية