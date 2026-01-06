تايلاند تتّهم كمبوديا بخرق الهدنة عبر “حادثة” حدودية

اتّهمت تايلاند كمبوديا بخرق هدنة دخلت حيّز التنفيذ قبل عشرة أيام الثلاثاء، مشيرة إلى إصابة أحد جنودها بشظايا قذائف هاون أُطلقت عبر الحدود، بينما أعلنت بنوم بنه إصابة اثنين من جنودها بانفجار “كومة من القمامة”.

وأوضح الجيش التايلاندي أنه طلب من القوات الكمبودية التصرف بحذر وشدد على أنه في حال وقوع حادثة مشابهة مرة أخرى، فقد تضطر تايلاند للرد.

تحوّل النزاع القائم منذ عقود بين البلدين الواقعين في جنوب شرق آسيا إلى مواجهات عسكرية عدة مرّات العام الماضي وأسفرت معارك في كانون الأول/ديسمبر عن مقتل العشرات ودفعت حوالى مليون شخص من الجانبين للنزوح.

واتفق البلدان على هدنة في 27 كانون الأول/ديسمبر وضعت حدا لمواجهات استمرت ثلاثة أسابيع، لكن شابتها خروقات عدّة.

وأفاد الجيش التايلاندي في بيان بأن “كمبوديا خرقت وقف إطلاق النار” صباح الثلاثاء، متّهما القوات الكمبودية بإطلاق قذائف هاون على منطقة أوبون راتشاثاني.

وأضاف أن جنديا أصيب بجروح في ذراعه اليمنى لا تشكّل خطرا على حياته.

وذكر الجيش التايلاندي في بيان لاحق أن الجانب الكمبودي تواصل مع إحدى وحداته وأكد أنه “لم تكن هناك نيّة لإطلاق النار على الأراضي التايلاندية”، مضيفا أن الحادث “ناجم عن خطأ من قبل العناصر الكمبوديين”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا إن جنديين كمبوديين أصيبا بجروح صباح الثلاثاء في إقليم برياه فيهير المحاذي لأوبون راتشاثاني من الجانب التايلاندي.

وأوضحت أنه بينما كانت القوات الكمبودية تمارس مهمات “تنظيمية.. وقع انفجار من كومة من القمامة”، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى.

ولم تأت سوشيتا على ذكر إطلاق قذائف الهاون التي تحدّثت عنها تايلاند، لكنها لفتت إلى أن فرق التنسيق بشأن الحدود من البلدين أجرت مشاورات بشأن الحادثة المرتبطة بالجنود الكمبوديين وتعاملت مع المسألة.

وقع الانفجار في منطقة إميرالد ترايانغل، وهو المثلث الحدودي حيث تلتقي حدود البلدين مع حدود لاوس.

وفي أيار/مايو، قتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار مع قوات تايلاندية في المنطقة، ما أدى إلى تجدد النزاع الحدودي.

– “حادث” –

من جانبه، لفت رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول إلى أن حكومته احتجت لدى بنوم بنه وأبلغتها بأن “الهدنة انتُهكت”.

وأفاد الصحافيين في بانكوك “على المستوى العسكري، أُبلغنا بأن ما جرى كان حادثا، لكننا نسعى للحصول على توضيحات بشأن كيفية تحمّل المسؤولية”.

وشدد على أن تايلاند تملك القدرة على الرد على كمبوديا إذ تتفوق عليها عسكريا بشكل كبير.

تعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال حقبة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.

وبموجب اتفاق الهدنة الموقّع في كانون الأول/ديسمبر، تعهّدت كمبوديا وتايلاند بوقف إطلاق النار وتجميد حركة القوات والتعاون في نزع الألغام على طول الحدود.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت بانكوك سراح 18 كمبوديا كانوا موقوفين منذ تموز/يوليو عندما تسببت مواجهات حدودية في ذلك الشهر بمقتل العشرات.

وذكرت الخارجية التايلاندية أن إطلاق سراحهم كان “تعبيرا عن حسن النية ومن أجل بناء الثقة”.

وذكرت بنوم بنه الأسبوع الماضي أنها ما زالت تأمل في أن تساهم عودتهم “بشكل كبير في بناء الثقة المتبادلة”.

توسطت الولايات المتحدة والصين وماليزيا من أجل التوصل إلى هدنة تضع حدا للقتال بين كمبوديا وتايلاند في تموز/يوليو، لكن وقف إطلاق النار لم يدم طويلا.

– حدود متنازع عليها –

والسبت، بعد أسبوع على دخول هدنة كانون الأول/ديسمبر حيّز التنفيذ، دعت كمبوديا تايلاند لسحب قواتها من عدة مناطق حدودية تطالب بها بنوم بنه.

ورفض الجيش التايلاندي الاتهامات لبانكوك باستخدام القوة للسيطرة على أراض كمبودية، مشددا على أن قواته حاضرة في مناطق لطالما كانت تابعة لتايلاند.

وبينما اتفق البلدان أواخر الشهر الماضي على وقف القتال، إلا أنهما ما زالا بحاجة لحل مسألة ترسيم حدودهما المتنازع عليها.

وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان الثلاثاء أن بنوم بنه اقترحت اجتماعا للجنة حدودية ثنائية مع نظراء تايلانديين سيعقد في إقليم سيام ريب الكمبودي هذا الشهر.

وأفادت بانكوك سابقا بأنه قد يتعيّن عقد الاجتماعات لبحث مراقبة الحدود والترسيم من قبل الحكومة التايلاندية المقبلة، بعد انتخابات مقررة في الثامن من شباط/فبراير.

