تايلاند تعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا بعد إصابة شخصين بانفجار لغم

أعلنت تايلاند الاثنين أنها ستعلّق تطبيق اتفاق للسلام مع كمبوديا، بعدما أدى انفجار لغم أرضي إلى إصابة جنديين تايلانديين كانا في دورية قرب الحدود.

وكان مقررا أن يضع الاتفاق الذي أبرم بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدا دائما للأعمال العدائية بعد مواجهات حدودية في تموز/يوليو أودت بحياة 43 شخصا على الأقل ودفعت أكثر من 300 ألف مدني من الجانبين إلى النزوح.

وقال الجيش التايلاندي الملكي في بيان إن انفجار اللغم في محافظة سي سا كيت أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة في ساقه بينما تسبب الضغط الناجم عن الانفجار بآلام في الصدر لجندي آخر.

وقال الناطق باسم الحكومة سيريبونغ أنغكاساكولكيات إن بانكوك ستتوقف عن خطوات “متابعة الإعلان المشترك” في إشارة إلى الاتفاق مع كمبوديا الذي تم التوقيع عليه في كوالالمبور أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بعد شهور على اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار.

وتشمل الخطوات التالية المخطط لها في إطار تطبيق الاتفاق الإفراج عن 18 جنديا كمبوديا اعتقلتهم تايلاند.

وأفاد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكويل في مؤتمر صحافي “اعتقدنا أن التهديد الأمني تراجع، لكن ذلك لم يحصل في الواقع”.

ولم تعلّق السلطات الكمبودية فورا على الحادث لكنها سبق ونفت في الماضي الاتهامات التايلاندية بزرع ألغام على طول الحدود.

وتعهّدت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان الاثنين “الالتزام بشكل ثابت” بالسلام.

وتعود جذور النزاع بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا على أجزاء من حدودهما إلى أكثر من قرن، لكن القتال في تموز/يوليو اندلع بعد اتهام تايلاند جارتها بزرع ألغام أرضية أدت إلى إصابة قواتها بجروح.

