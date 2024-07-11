تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال يوم واحد في رقم قياسي

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الخميس أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في عدد قياسي منذ مطلع العام وغداة مناورات عسكرية في المياه المحيطة.

وتطالب الصين بتايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها مؤكدة أنها لن تتردّد في استخدام القوة لاستعادتها.

ويأتي هذا العدد القياسي الجديد الخميس بعد تأكيد الحكومة التايوانية في اليوم السابق أنها رصدت طائرات صينية كانت في طريقها إلى غرب المحيط الهادئ لإجراء مناورات مع حاملة الطائرات الصينية “شاندونغ” في إطار تدريبَين بحري وجوي.

وقالت الوزارة في بيان “رصدت 66 طائرة وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان حتى الساعة 6 صباح اليوم (22,00 الأربعاء ت غ)”.

وأضاف البيان أن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي في مضيق تايوان الذي يفصل إلى شطرين هذا المضيق البالغ عرضه 180 كيلومترا بين الجزيرة والصين القارية.

– تايبيه ترد –

وأكّدت الوزارة في بيانها أنها “تابعت الوضع واستجابت له”. وأصدرت وثيقة تظهر أن بعض الطائرات اقتربت إلى مسافة 33 ميلا بحريا (61 كيلومترا) من الطرف الجنوبي لتايوان.

وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها تايوان حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.

ويعود آخر عدد قياسي في هذا المجال إلى أيار/مايو حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.

وكثفت بكين ضغوطها على تايبيه في السنوات الماضية وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في أيار/مايو بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين “انفصاليا خطرا”.

– “الاعراب عن الاستياء” –

واعتبر الخبير العسكري سو تزو-يون أن استعراض القوة الصيني هو رد على التطورات السياسية الأخيرة، خصوصا اجتماع لاي الأربعاء مع المدير الجديد للمعهد الأميركي في تايوان، سفارة الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع في تايبيه.

وأوضح سو الخبير في المعهد التايواني للبحوث حول الدفاع والأمن الوطنيين أن “بكين تمارس ضغوطا على تايوان للتعبير عن استيائها من الدعم الذي تتلقاه” الجزيرة.

وكان وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو أكّد الأربعاء أن حاملة الطائرات “لم تمر عبر قناة باشي”، وهو ممر مائي قبالة الطرف الجنوبي لتايوان تعبره عادة السفن الصينية المتّجهة إلى المحيط الهادئ.

وأضاف أنها “توجّهت جنوبا، إلى قناة بالينتانغ باتجاه غرب المحيط الهادئ” في إشارة إلى ممر مائي واقع في شمال جزيرة بابويان، في الفيليبين، على مسافة 250 كيلومترا جنوب باشي.

والثلاثاء، قالت هيئة الأركان المشتركة اليابانية إن أربع سفن تابعة للبحرية الصينية، من بينها حاملة الطائرات “شاندونغ”، كانت تبحر على مسافة 520 كيلومترا في جنوب شرق جزيرة مياكو.

وأشارت إلى أن شاندونغ “رصدت فيما كانت تهبط وتقلع مقاتلات ومروحيات على متنها”.

وفي الفيليبين، قال ناطق باسم الجيش إنه تلقى معلومات استخباراتية عن مناورات روسية-صينية في بحر الفيليبين، لكنه لم يتحدّث عن حاملة الطائرات.

وتصاعدت التوترات بين مانيلا وبكين بعد سلسلة من المواجهات في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة بحرية متنازع عليها.

او-دهك/الح/غ ر