تايوان تستعد لوصول الإعصار غايمي إلى البر

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أغلقت تايوان المدارس وعلّقت التداول في البورصة وأعلنت الأربعاء يوم عطلة مع اقتراب الإعصار غايمي من الجزيرة، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية.

ويؤثّر الإعصار غايمي الذي ترافقه رياح سرعتها 162 كيلومترا في الساعة على اليابان والفيليبين التي أعلنت أنه سيتم إغلاق الإدارات الحكومية الأربعاء.

ويتوقّع أن يضرب اليابسة في شمال شرق تايوان بحلول الساعة العاشرة مساء (14,00 ت غ) وحض الرئيس لاي تشينغ-تي السكان على “منح الأولية لسلامتهم” خلال إيجاز صباحي طارئ.

وقال لاي إن “غايمي أول إعصار يصل إلى البر في تايوان هذا العام”.

وأضاف “آمل أن يكون من الممكن تخفيف تأثير الإعصار عبر جهودنا المشتركة.. أحثّ أيضا المواطنين عبر البلاد على عدم الخروج من منازلهم إلا إذا كان الأمر ضروريا أثناء فترة مرور الإعصار، خصوصا إلى مناطق خطرة”.

أجبر الطقس الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي على إلغاء جزء من مناورتها السنوية “هان كوانغ” التي تختبر الجهوزية لمواجهة غزو صيني. لكن تم تنفيذ تدريب على مواجهة انزال في موعده المحدد صباح الأربعاء على جزيرة بينغو الواقعة غرب تايوان.

وأجلت السلطات أكثر من 2100 شخص يعيشون في ظروف خطرة في ثلاث مناطق شمالية، لا سيما في منطقة هوالين الجبلية التي تواجه خطر وقوع انزلاقات تربة.

كذلك، تم تعليق خدمات القطارات والعبارات فيما أُلغيت أكثر من 250 رحلة دولية الأربعاء.

وقال رئيس مصلحة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان تشينغ جيا-بنغ “نتوقع أن يمتد تأثير الإعصار إلى أربعة أيام (حتى الجمعة)”، مضيفا بأنه سيتعيّن على السكان “اتّخاذ إجراءات احترازية بمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية”.

وضربت أمواج ضخمة ساحل مقاطعة ييلان (شمال شرق) فيما أُغلقت المتاجر والإدارات الحكومية في العاصمة تايبيه.

من جانبها، أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة “تي اس ام سي” (TSMC) بأنها ستحافظ على الإنتاج بشكله الطبيعي ولفتت إلى أنها قامت “بتفعيل إجراءات الاستعداد الروتينية للأعاصير” في كل المصانع.

عادة ما تشهد تايوان عواصف خلال الفترة من تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر، لكن خبراء يفيدون بأن تغيّر المناخ زاد حدّتها، ما أدى إلى أمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.

وفي اليابان المجاورة، حضّت سلطات منطقة أوكيناوا الجنوبية السكان على “التيّقظ بشكل كبير” في مواجهة العواصف والأمواج العالية والفيضانات.

أما في الفيليبين، فتسبب الهطول الغزير للأمطار في مانيلا بحدوث فيضانات وانزلاق للتربة في مقاطعة جبلية قريبة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

بور-دهك/لين/غ ر