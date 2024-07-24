تايوان تستعد لوصول الإعصار غايمي إلى البر

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أغلقت تايوان المدارس وعلّقت التداول في البورصة وأعلنت الأربعاء يوم عطلة مع اقتراب الإعصار غايمي من الجزيرة، والذي من المتوقع أن يكون “الأقوى” منذ ثماني سنوات، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية ادت بالفعل إلى مصرع شخص.

ويتوقّع أن يضرب الإعصار غايمي الذي ترافقه رياح سرعتها 190 كيلومترا، اليابسة في شمال شرق تايوان بحلول الساعة العاشرة مساء (14,00 ت غ)، قبل أن يضرب الصين الخميس.

وطال الاعصار اليابان والفيليبين حيث أودى بشخص.

واوضح خبير في هيئة الأرصاد الجوية التايوانية أن الإعصار يبعد حاليا 30 كيلومترا فقط من الساحل الشرقي ومن المتوقع أن يصل إلى منطقة هوالين “في الساعات المقبلة”.

وقال هوانغ إين هونغ خبير الأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس “من المتوقع أن يكون غايمي أقوى إعصار يصل إلى اليابسة منذ ثماني سنوات في تايوان منذ الإعصار نيبارتاك في عام 2016”.

– أول إعصار هذا الموسم –

وحتى قبل وصوله، تسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى مصرع سائق دراجة نارية بعد أن سحقته شجرة سقطت في مدينة كاوشيونغ (جنوب)، بحسب السلطات.

وأجلت السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص يعيشون في ظروف خطرة في ثلاث مناطق شمالية، لا سيما في منطقة هوالين الجبلية التي تواجه خطر وقوع انزلاقات تربة.

أصيب نحو 60 شخصًا في تايوان مع حلول بعد الظهر، بحسب حصيلة أولية.

وحض الرئيس لاي تشينغ-تي السكان على “منح الأولوية لسلامتهم” خلال إيجاز صباحي طارئ.

وقال لاي إن “غايمي أول إعصار يصل إلى البر في تايوان هذا العام”.

وأضاف “آمل أن يكون من الممكن تخفيف تأثير الإعصار عبر جهودنا المشتركة.. أحثّ أيضا المواطنين عبر البلاد على عدم الخروج من منازلهم إلا إذا كان الأمر ضروريا أثناء فترة مرور الإعصار، خصوصا إلى مناطق خطرة”.

أجبر الطقس الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي على إلغاء جزء من مناورتها السنوية “هان كوانغ” التي تختبر الجهوزية لمواجهة غزو صيني. لكن تم تنفيذ تدريب على مواجهة انزال في موعده المحدد صباح الأربعاء على جزيرة بينغو الواقعة غرب تايوان.

كذلك، تم تعليق خدمات القطارات والعبارات فيما أُلغيت مئات الرحلات الدولية والداخلية الأربعاء.

وقال رئيس مصلحة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان تشينغ جيا-بنغ “نتوقع أن يستمر تأثير الإعصار أربعة أيام (حتى الجمعة)”، مضيفا أنه سيتعيّن على السكان “اتّخاذ إجراءات احترازية بمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية”.

وضربت أمواج ضخمة ساحل مقاطعة ييلان (شمال شرق) فيما أُغلقت المتاجر والإدارات الحكومية في العاصمة تايبيه.

– الخميس في الصين –

من جانبها، أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة “تي اس ام سي” (TSMC) بأنها ستحافظ على الإنتاج بشكله الطبيعي ولفتت إلى أنها قامت “بتفعيل إجراءات الاستعداد الروتينية للأعاصير” في كل المصانع.

عادة ما تشهد تايوان عواصف خلال الفترة من تموز/يوليو حتى تشرين الأول/أكتوبر، لكن خبراء يفيدون بأن تغيّر المناخ زاد حدّتها، ما أدى إلى أمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.

من المتوقع أن يعبر الإعصار مضيق تايوان ويضرب المقاطعات الشرقية للصين الخميس، حيث أصدرت السلطات إنذارًا باللون الأحمر وعلقت حركة القطارات في شكل جزئي.

وأمرت السلطات المحلية باغلاق بعض المواقع السياحية وكذلك النزل والفنادق الواقعة في الجبال أو على ضفاف الأنهر بشكل موقت لأسباب تتعلق بالسلامة.

كما تلقى سكان بكين رسائل نصية تحثهم على تقليل أنشطتهم الخارجية أو الابتعاد عن المناطق الخطرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات أن أمواجا يراوح ارتفاعها بين أربعة وستة أمتار قد تضرب الساحل.

وفي اليابان المجاورة، حضّت سلطات منطقة أوكيناوا الجنوبية السكان على “التيّقظ بشكل كبير” في مواجهة العواصف والأمواج العالية والفيضانات.

أما في الفيليبين، فتسبب الهطول الغزير للأمطار في مانيلا بحدوث فيضانات وانزلاق للتربة في مقاطعة جبلية قريبة ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

بور/ريم/ب ق