The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تايوان تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعتزم الحكومة التايوانية زيادة الإنفاق على الدفاع إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، حسبما أعلن الرئيس لاي تشينغ ته الجمعة وسط ضغوط أميركية على تايبيه لزيادة استثماراتها في مجال الأمن.

وتخشى تايوان تهديدات الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة.

وزادت تايوان إنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العقد الماضي، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لردع أي هجوم صيني. 

وقال لاي، خلال زيارة للأسطول البحري 168 في شمال شرق تايوان، إن من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا لبيان رئاسي. 

وجاءت تصريحات لاي بعد يوم من إعلان حكومته عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى 3,32% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويأتي الإعلان أيضا وسط مساعي تايبيه لإبرام اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة. 

فرض ترامب رسوما جمركية موقتة بنسبة 20% هذا الشهر على الواردات التايوانية في إطار الحرب التجارية التي يشنها. ولا تزال المفاوضات مستمرة. 

ويحتاج مقترح الإنفاق الدفاعي لحكومة لاي لعام 2026 إلى موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. 

ويمثل تخصيص 949,5 مليار دولار تايواني (31,1 مليار دولار أميركي) زيادة بنسبة 22,9% في النفقات الدفاعية مقارنة بسنة 2025. 

غير أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تتضمن مبلغ 135,9 مليار دولار تايواني لإدارة خفر السواحل واستحقاقات التقاعد العسكرية، واللتان لم تُدرجا في الميزانية العام الماضي.

او/غد/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية