تايوان تعتزم رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

تعتزم الحكومة التايوانية زيادة الإنفاق على الدفاع إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، حسبما أعلن الرئيس لاي تشينغ ته الجمعة وسط ضغوط أميركية على تايبيه لزيادة استثماراتها في مجال الأمن.

وتخشى تايوان تهديدات الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة.

وزادت تايوان إنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العقد الماضي، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة لردع أي هجوم صيني.

وقال لاي، خلال زيارة للأسطول البحري 168 في شمال شرق تايوان، إن من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، بما يتماشى مع معايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقا لبيان رئاسي.

وجاءت تصريحات لاي بعد يوم من إعلان حكومته عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع لعام 2026 إلى 3,32% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي الإعلان أيضا وسط مساعي تايبيه لإبرام اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة.

فرض ترامب رسوما جمركية موقتة بنسبة 20% هذا الشهر على الواردات التايوانية في إطار الحرب التجارية التي يشنها. ولا تزال المفاوضات مستمرة.

ويحتاج مقترح الإنفاق الدفاعي لحكومة لاي لعام 2026 إلى موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

ويمثل تخصيص 949,5 مليار دولار تايواني (31,1 مليار دولار أميركي) زيادة بنسبة 22,9% في النفقات الدفاعية مقارنة بسنة 2025.

غير أن ميزانية الدفاع لعام 2026 تتضمن مبلغ 135,9 مليار دولار تايواني لإدارة خفر السواحل واستحقاقات التقاعد العسكرية، واللتان لم تُدرجا في الميزانية العام الماضي.

