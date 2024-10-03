تايوان تعزز لليوم الثاني على التوالي استعداداتها لوصول إعصار مدمر

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أغلقت المؤسسات التعليمية والمكاتب في تايوان أبوابها الخميس، لليوم الثاني على التوالي، استعدادا لوصول الإعصار كراثون الذي تسبّب حتى قبل وصوله بمقتل شخصين وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إنّ كراثون الذي تصاحبه رياح عاتية تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة كان عند الساعة الثامنة صباحا (00,00 ت غ) على بُعد 40 كلم جنوب غرب مدينة كاوسيونغ الواقعة جنوبي الجزيرة.

وأضافت أنّه “من المتوقع لعين الإعصار أن تصل قرابة منتصف النهار إلى برّ” الجزيرة.

وبحسب توقعات مصلحة الأرصاد فإنّ الإعصار سيدخل الجزيرة من إحدى ثلاث مدن تقع في جنوب الجزيرة هي تاينان أو كاوسيونغ أو بينغتونغ.

ودُعي سكان مدينة كاوسيونغ الساحلية للاحتماء، بينما وزّعت السلطات أكياس رمل ومعدات للمساعدة في تصريف المياه.

وفي تمّوز/يوليو الماضي، تسبّب الإعصار غايمي الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ ثماني سنوات، بفيضانات واسعة وقضى فيه ما لا يقل عن عشرة أشخاص في تايوان فضلا عن نحو خمسين في الصين جراء الأمطار الغزيرة و40 على الأقل في الفيليبين.

وتشهد المنطقة الكثير من الأعاصير خلال هذه الفترة من السنة. لكنّ دراسة صدرت أخيرا خلصت إلى أنها باتت تتشكل على مسافة أقرب من السواحل وتزداد قوتها بسرعة أكبر وتستمر لفترة أطول بعد بلوغها اليابسة بسبب التغير المناخي.

بور/بم