تايوان تعلن إنشاء موقع الكتروني لجمع معلومات استخباراتية عن الصين

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أعلنت تايوان إنشاء موقع إلكتروني للمواطنين الصينيين لتسريب معلومات استخباراتية، داعية من “يشاركونها القيم الديموقراطية” إلى التعاون في الإبلاغ عن بكين.

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لاستعادتها، بينما تتهم تايبيه بكين باستخدام التجسس والتسلل لإضعاف دفاعاتها.

وأعلن مكتب الأمن القومي التايواني عن المنصة بمقطع فيديو مُولّد بتقنية الذكاء الاصطناعي، مدته دقيقة، يُظهر موظفا حكوميا صينيا يشاهد إبعاد زملاء له والتحقيق معهم، “ما يعكس جوا من التوجّس السائد في ظل النظام الشمولي الصيني”، وفقا لبيان صادر عن المكتب.

وأضاف البيان أن “عددا متزايدا” من الأشخاص تواصلوا مع جهات في تايوان مؤكدين “رغبتهم في تقديم معلومات مختلفة”.

وأوضح أن قناة التبليع تستند إلى “ممارسات مُعتمدة من قبل وكالات استخبارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل”.

وأكد مكتب الأمن القومي أنه سيقوم بفحص وتقييم ومتابعة البلاغات المُقدمة إلى المنصة “بدقة” باستخدام التكنولوجيا.

ولم يرد المكتب على طلب وكالة فرانس برس التعليق الاثنين.

جوي-سجس/غد