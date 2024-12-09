تايوان تعلن حالة التأهب القصوى بعد فرض الجيش الصيني قيودا جوية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الحكومة التايوانية الإثنين، وضع قواتها المسلحة في حالة تأهّب “عال” بعدما فرضت الصين قيودا جوية واسعة النطاق قبالة ساحلها الشرقي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنّ جيش التحرير الشعبي أنشأ “سبع مناطق قيود في المجال الجوي لمنطقتي تشجيانغ وفوجيان الشرقيتين”، وهما مقاطعتان صينيتان تقعان قبالة تايوان.

وأضافت أنّ هذه القيود سارية من الإثنين إلى الأربعاء.

كذلك، أعلنت تايبيه رصد سفن صينية تبحر بالقرب من مضيق تايوان وفي المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنّها، ردا على ذلك، شاركت في “مناورات تحضيرية للقتال”.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها، أنّها “شاركت في مناورات تحضيرية للقتال تأخذ في الاعتبار تهديدات الأعداء والظروف الجوية والتمركز التكتيكي”.

وتأتي هذه القيود الجوية الصينية وأعلان تايبيه عن “مناورات تحضيرية للقتال، بعد أيام من نهاية جولة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي في المحيط الهادئ، التي أدانتها بكين بقوة.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة.

وتعود جذور النزاع بين تايوان والصين إلى العام 1949 عندما فرّت القوى القومية بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى الجزيرة اثر هزيمتها أمام القوى الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.

وكانت جولة لاي في المحيط الهادئ أول رحلة خارجية له منذ تولي منصبه في أيار/مايو.

وتعارض الصين اي اتصالات عالية المستوى بين تايبيه ودول أخرى.

بور-امج/ناش/دص