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تايوان تعلن مساعدة من 2,7 مليار دولار للشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية

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خصّصت تايوان 2,7 مليار دولار لدعم الشركات المتأثّرة بالرسوم الجمركية الجديدة التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنت الحكومة المحلية الجمعة.

وقال رئيس الوزراء شو جونغ-تاي خلال مؤتمر صحافي إن “الخطّة تهدف إلى تلبية الحاجات المختلفة للقطاعات والمجتمع في المستقبل”، مع الإشارة إلى أن قطاعَي الصناعة والزراعة هما أبرز المستفيدين من هذه المساعدات.

ولم تسلم تايوان التي كانت تأمل بالحدّ من هذه التدابير من خلال التعهد بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة وبشراء مزيد من الطاقة الأميركية وزيادة النفقات الدفاعية، من رسوم بقيمة 32 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

واعتبرت الحكومة التايوانية هذا الإجراء “مجحفا” و”مبالغا به” حتّى لو لم يكن يطال صناعة أشباه الموصلات ذات الأهمية القصوى في الجزيرة التي تسعى إلى التفاوض مع واشنطن.

ويعدّ الفائض في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وتايوان سابع أعلى فائض من نوعه وهو بلغ 73,9 مليار دولار سنة 2024.

وتشكّل منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى رأسها الرقائق، حوالى 60 % من صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة.

جوي/م ن/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية