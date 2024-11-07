تايوان تقول إنها ستساعد الشركات في مغادرة الصين لتجنب تعريفات جمركية

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أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية الخميس أن تايبيه ستساعد الشركات التايوانية على نقل مصانعها الإنتاجية الموجودة في الصين إذا نفّذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 % على السلع المصنعة في الصين.

وكان ترامب وعد خلال الحملة الانتخابية بممارسة ضغوط على الصين في مجالات عدة.

وفي المجال التجاري، وعد الملياردير بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 % على كل واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية.

وأكد وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه هوي أمام لجنة برلمانية “سنقدم بعض المساعدة قريبا جدا لرجال الأعمال التايوانيين حول طريقة نقل قواعد إنتاجهم حتى لا يخضعوا لتعريفة جمركية بنسبة 60 %”.

ولم يقدم كيو مزيدا من التفاصيل حول التدابير.

وأقامت العديد من الشركات التايوانية مصانع في الصين خلال الانفتاح الاقتصادي للبلاد على مدى العقود الأربعة الماضية، لكن الاستثمار انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات التكنولوجية الإقليمية.

بين عامَي 2019 و2021، مع اندلاع حرب تجارية بين بكين وواشنطن، عرضت تايبيه على الشركات التايوانية في الصين حوافز للعودة إلى الجزيرة.

وشملت إيجارا مجانيا لمدة عامين في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد، وإعانات العمالة والقروض الأرخص.

وهنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس ترامب على انتخابه ودعا إلى “تعزيز الحوار والتواصل” بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”.

وفي ما يتعلق بالصين، فمن الممكن أن تؤدّي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تعديل العلاقات الصينية-الأميركية التي توترت في السنوات الأخيرة بسبب ملفات خلافية عديدة من بينها تايوان والتجارة وحقوق الإنسان والتنافس بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

او/شي/الح