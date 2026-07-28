تايوان توقف موظفا في إنفيديا بتهمة تهريب رقائق متقدمة الى الصين

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أوقفت السلطات التايوانية موظفا في شركة إنفيديا في اطار تحقيق حول تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة الى الصين، وفق ما افاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في كيلونغ، ان الرجل أوقف بعدما دهم المحققون منزله ومكان عمله في 24 تموز/يوليو، من دون أن ياتي على ذكر انفيديا.

وأشار المدعون العامون الى ان المشتبه به يواجه اتهامات تشمل “تزوير مستندات تجارية بموجب قانون العقوبات”، علما ان واشنطن تفرض قيودا على تصدير رقائق السيليكون الأكثر تطورا والمستخدمة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الى الصين، وهي رقائق من تصميم إنفيديا، الشركة الرائدة في هذا المجال.

وكان المسؤولون التايوانيون قد أعلنوا في ايار/مايو أنهم يحققون في شحن خوادم ذكاء اصطناعي “عالية الأداء” تصنيع شركة سوبر مايكرو كمبيوتر المدرجة في بورصة ناسداك، والمزوّدة برقائق متقدمة من إنفيديا، إلى الصين وماكاو وهونغ كونغ، في انتهاك لضوابط التصدير الأميركية.

وتابع المصدر لوكالة فرانس برس “تم تحديد موظف إنفيديا هذا باعتباره شخصا متورطا في القضية بعدما اجرى المحققون تحليلا للادلة التي تم جمعها في وقت سابق من عمليات التفتيش في شركة سوبر مايكرو”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من شركة إنفيديا.

وقال المدعون إن الشخص الموقوف “يُشتبه بقوة في ارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، مع وجود خطر فراره أو إتلاف الأدلة أو التواطؤ مع شركاء أو شهود”.

وبذلك، يرتفع عدد المحتجزين في إطار التحقيق إلى سبعة أشخاص، من بينهم موظف إنفيديا واثنان من شركة سوبر مايكرو، وموظف من شركة ألباترون تكنولوجي المدرجة في بورصة تايوان.

ويواجه هؤلاء اتهامات بتزوير مستندات بهدف شحن نحو 50 خادما من تصنيع سوبر مايكرو إلى الصين.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته بأن بعض هذه الخوادم حصلت على موافقة الجمارك التايوانية، قبل ان تُرسل إلى الصين عبر اليابان.

وأوضح المدعون في تايوان أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بقضية تهريب رقائق إنفيديا التي يشتبه في تورط موظفين من شركة سوبر مايكرو فيها في الولايات المتحدة وسنغافورة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صادرت الشرطة في سنغافورة قصرا فاخرا تزيد قيمته على 40 مليون دولار أميركي، في إطار تحقيقات تتعلق بالاحتيال المرتبط بعمليات النقل المزعومة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وكشفت الولايات المتحدة في اذار/مارس كذلك عن لائحة اتهام باسماء موظفين في الشركة نفسها يشتبه بأنهم جنوا مليارات الدولارات عبر تحويل مسار رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا إلى الصين.

جوي/ره/ب ق