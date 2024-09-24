تبادل إطلاق النار يتواصل بين إسرائيل وحزب الله بعد تكبد لبنان خسائر بشرية فادحة

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القدس/بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه شن ضربات على عشرات الأهداف التابعة لجماعة حزب الله في جنوب لبنان ليلة الثلاثاء ، بعد يوم من قيامه بشن موجة من الغارات الجوية واسعة النطاق على مواقع الجماعة المتحالفة مع إيران.

وأسفرت الهجمات عن خسائر بشرية فادحة جعلت من يوم الاثنين اليوم الأكثر دموية في لبنان منذ عقود.

وقالت الجماعة في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إنها شنت عدة هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت مصنع متفجرات على بعد 60 كيلومترا داخل إسرائيل بوابل من صواريخ “فادي”.

وأضافت أنها هاجمت مصنع المتفجرات في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ومطار مجيدو العسكري ثلاث مرات خلال ساعات الليل.

وبعد ما يقرب من عام من المعارك ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة على حدودها الجنوبية، حولت إسرائيل تركيزها إلى الحدود الشمالية التي تطلق جماعة حزب الله عبرها صواريخ على إسرائيل دعما لحماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب خلية مسلحة لحزب الله وأصابت المدفعية والدبابات أهدافا أخرى للجماعة في الجنوب. وقالت الشرطة في شمال إسرائيل إنه تم العثور على شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق مختلفة.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين أدت إلى مقتل ما يقرب من 500 شخص إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.

وطالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها فيها.

وحملت عائلات من جنوب لبنان متعلقاتها وأفرادها من صغار وكبار على سيارات وشاحنات ومركبات فان. واكتظت الطرق السريعة المؤدية إلى شمال البلاد بالنازحين.

وصرح الوزير ناصر ياسين منسق لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية لرويترز بأنه تم إقامة 89 ملجأ مؤقتا في المدارس ومنشآت أخرى تتسع لأكثر من 26 ألف شخص مع فرار المدنيين مما وصفه بالفظائع الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحزب الله في جنوب وشرق وشمال لبنان تشمل منصات إطلاق صواريخ ومراكز قيادة وبنية تحتية للمسلحين. وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت نحو 1600 هدف لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 492 شخصا على الأقل، بينهم 35 طفلا، قُتلوا وأصيب 1645 آخرون. وقال مسؤول لبناني إن هذا هو أعلى عدد يومي من قتلى أعمال العنف في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.