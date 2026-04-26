تبادل اتهامات بين إسرائيل وحزب الله بانتهاك الهدنة في لبنان

تبادلت إسرائيل وحزب الله الاتهامات الأحد بخرق الهدنة في لبنان، حيث أعلن كل من الجانبين مسؤوليته عن هجمات جديدة.

وبعد غارات إسرائيلية سبقتها إنذارات بوجوب إخلاء قطاعات في جنوب لبنان، أفاد صحافيو وكالة فرانس برس برصد نزوح لأعداد كبير من سكان المناطق المشمولة بالإنذارات وبازدحام للسير باتجّاه الشمال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي المنتشرة قواته في أنحاء من الجنوب اللبناني، مقتل جندي “في معارك” جُرح خلالها ضابط وخمسة عناصر.

وجاء ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “يجب أن يكون مفهوما أن انتهاكات حزب الله تقوض وقف إطلاق النار”.

وأضاف “سنفعل كل ما يلزم لإعادة إرساء الأمن”.

في لبنان، شدّد حزب الله المدعوم من إيران في بيان على أن “مواصلة المقاومة استهداف تجمعات العدو الإسرائيلي على أرضنا التي يحتلها، وقصفها” لشمال الدولة العبرية، هو “ردّ مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول”.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان اعتبارا من الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل “ثأرا” لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير. وردت إسرائيل بغارات جوية واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل بعد جولة مفاوضات بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن. وبينما كان من المقرر أن يمتد عشرة أيام، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 منه، تمديده لثلاثة أسابيع إضافية، وذلك بعد جولة محادثات ثانية عُقدت في البيت الأبيض.

وبموجب نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحرية اتخاذ “كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة”.

وقال نتانياهو الأحد “نحن نعمل بقوة وفق الترتيبات المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وبالمناسبة أيضاً مع لبنان”، مشيرا الى أن ذلك “يعني حرية العمل، ليس فقط للرد على الهجمات، وهو أمر بديهي، بل أيضا لإحباط التهديدات الفورية وحتى التهديدات الناشئة”.

وبعيد تصريحات رئيس الوزراء، أعلن الجيش أنه اعترض ثلاث طائرات مسيّرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية.

كذلك، شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية اللبنانية.

ووقعت الغارة بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان سبع قرى شمال نهر الليطاني بالإخلاء “العاجل والفوري” تمهيدا لضربها، مشيرا إلى “خرق” حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد صحافيو فرانس برس بتصاعد الدخان من النبطية الفوقا ومناطق أخرى بعد ضربات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم “خلايا إطلاق صواريخ ومستودعات وسائل قتالية” تابعة لحزب الله.

وأضاف أنه هاجم “من الجو وبنيران مدفعية مخربين وبنى تحتية عسكرية” استخدمها حزب الله “شمال خط الدفاع الأمامي”، في إشارة إلى “الخط الأصفر” الفاصل الذي أعلنت إسرائيل إقامته بعمق نحو عشرة كيلومترات في جنوب لبنان.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل سبعة أشخاص السبت في غارات إسرائيلية، في تحديث لحصيلة سابقة كانت أفادت بمقتل ستة.

وقتل 2509 أشخاص وأصيب 7755 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة.

وأقامت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مراسم تكريم في بيروت لجندي إندونيسي قضى الجمعة بعدما أُصيب الشهر الماضي في انفجار وقع بجنوب لبنان، خلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أنه نجم عن قذيفة دبابة إسرائيلية.

