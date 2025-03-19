تبادل اتهامات بين اوكرانيا وروسيا بعدم وجود نية لتسوية النزاع

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شنت روسيا ضربات جديدة ليلا على اوكرانيا التي استهدفت من جهتها مستودع وقود على الاراضي الروسية، مع تبادل الجانبين الاتهامات الاربعاء بعدم وجود نية لتسوية النزاع بعد المكالمة الهاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الثلاثاء.

واتفق الرئيسان الاميركي والروسي الثلاثاء على وقف محدود لاطلاق النار يشمل منشآت الطاقة لثلاثين يوما.

وعبر قناة فوكس نيوز، اوضح الموفد الاميركي ستيف ويتكوف أن واشنطن تأمل بان يشمل وقف النار الذي لا يزال يتطلب موافقة كييف، “البنى التحتية في شكل عام”.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف شدد الاربعاء على ان الاتفاق لا يشمل سوى الهجمات الروسية والاوكرانية على “البنى التحتية للطاقة”، مع استثناء أي بنى تحتية اخرى.

واعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي لم يشارك في المحادثات الاميركية الروسية أن “بوتين رفض في الواقع اقتراح وقف اطلاق نار شامل”.

وكانت كييف وافقت بضغط من واشنطن على طرح يقضي بوقف غير مشروط لاطلاق النار يستمر ثلاثين يوما، الامر الذي رفضته موسكو.

– ضربات متبادلة –

واتهم بيسكوف اوكرانيا بمحاولة تقويض الجهود الروسية الاميركية لانه “تم القيام بمحاولات لاستهداف بنانا التحتية للطاقة”.

واوردت وزارة الدفاع الروسية ان ضربة اوكرانية “متعمدة” استهدفت ليلا مستودع وقود في منطقة كراسنودار (جنوب). وافادت اجهزة الاسعاف الروسية بان “حريقا اندلع قرب قرية كافكاسكايا بعد سقوط شظايا” مسيرات اسقطتها الدفاعات الجوية.

واستهدفت اوكرانيا ليلا بستة صواريخ و145 مسيرة قتالية روسية، بحسب الجيش الذي اوضح ان الدفاع الجوي تمكن من اسقاط 72 مسيرة.

وتحدث زيلينكسي عن ضربات طاولت بنى تحتية مدنية وللطاقة، خصوصا في كييف وسومي في شمال البلاد، حيث استهدف مستشفى ب”ضربة مباشرة” لمسيرة مساء الثلاثاء.

وكتب المستشار الرئاسي الاوكراني ميخايلو بودولياك الاربعاء على اكس “بعد اقل من ساعة من زعم بوتين انه وافق على عدم ضرب البنى التحتية الاوكرانية (…) هاجم البنية التحتية للطاقة في شرق اوكرانيا”.

وقتل شخص (29 عاما) واصيب ثلاثة آخرون في ضربة اخرى في منطقة سومي، استهدفت مبنى سكنيا بحسب السلطات. كذلك، اصيب مستشفى آخر “باضرار جسيمة” في ضربة اخرى تسببت باندلاع حريق.

وصباح الاربعاء، اسفر قصف روسي عن مقتل مدني في خيرسون (جنوب) وفق السلطات المحلية.

وقال زيلينسكي الاربعاء “اليوم، ساتصل بالرئيس ترامب وسنناقش المراحل المقبلة”، داعيا خصوصا الى ان تكون “الولايات المتحدة المشرف الرئيسي” على وقف اطلاق النار الجزئي.

واكد ان كييف ستحترم وقف النار الجزئي المتصل بمنشآت الطاقة إذا قامت موسكو بالامر نفسه، مضيفا “اذا احجم الروس عن ضرب منشآتنا فلن نضرب منشآتهم بالتأكيد”.

– “يمارس لعبة” –

اعتبر وزير الدفاع الالماني بوريس بيستوريوس ان “بوتين يمارس لعبة”، هازئا ب”هذا الاتصال الهاتفي الثوري والرائع”.

ورأت فرنسا أنه لا يمكن بلوغ اتفاق لوقف النار “ما دام الاوكرانيون لا يشاركون في المحادثات ومثلهم الاوروبيون”.

من جانبها، رحبت الصين الاربعاء ب”كل الجهود” الهادفة الى ارساء وقف للنار في اوكرانيا.

واعلن ويتكوف ان مفاوضات حول وقف النار ستبدأ الاحد في جدة بالسعودية والتي سيتوجه اليها وفد اميركي.

ولفت بيسكوف الى ان هذه المباحثات مقررة الاربعاء والخميس لتحديد “التواريخ الدقيقة للاتصالات المقبلة وتشكيل” الوفود الروسية والاميركية لمفاوضات محتملة.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، أقر ترامب بان المفاوضات مع نظيره الروسي الثلاثاء كانت “صعبة”، مؤكدا أن “لروسيا الافضلية كما تعلمون”.

من جهتها، تحدثت موسكو عن محادثة “مفصلة وصريحة”. واكد بيسكوف الاربعاء ان “الرئيسين بوتين وترامب يفهمان الواحد الآخر ويتبادلان الثقة ويعتزمان التقدم خطوة خطوة نحو تطبيع العلاقات”.

وكان بوتين طالب خلال المكالمة بوضع حد “لاعادة تسليح” اوكرانيا ووقف المساعدة الغربية لكييف.

ورد زيلينسكي الاربعاء “لا اعتقد انه ينبغي تقديم ادنى تنازل على صعيد مساعدة اوكرانيا، بل على العكس يجب تعزيز المساعدة لاوكرانيا”.

وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس الاربعاء بان “روسيا لا تريد فعليا تقديم تنازلات”، معتبرة ان طلب وقف المساعدة العسكرية الغربية لكييف هو امر مرفوض.

ولفتت الى انها ستطرح الخميس على الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد تقديم مساعدة عسكرية الى اوكرانيا بقيمة خمسة مليارات يورو، بحيث تتلقى في اسرع وقت نحو مليوني قذيفة مدفعية.

واكد ترامب ان نظيره الروسي لم يطلب خلال مكالمتهما وقف المساعدة الغربية وقال “لم نتحدث ابدا عن المساعدة”.

من جهة اخرى، وافق بوتين على تبادل 175 اسير حرب مع كييف، الامر الذي تم الاربعاء.

بور/ب ق