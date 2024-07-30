تبادل القصف بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف من اتساع الحرب

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تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ الثلاثاء، بعد أن توعد بنيامين نتانياهو برد “قاس” على مقتل فتية في الجولان المحتل في ضربة نسبت للحزب، وهو ما جدد المخاوف من اشتعال المنطقة فيما تستمر الحرب بحصد ضحاياها في غزة.

وقالت إسرائيل إنها قصفت ليلا نحو عشرة مواقع في جنوب لبنان مستهدفة حزب الله وقتلت أحد عناصره، قبل الإعلان عن مقتل إسرائيلي الثلاثاء بشظايا صاروخ في كيبوتس هاغوشريم في شمال البلاد وفق خدمة الإسعاف. وقال الجيش إن وابلا من الصواريخ استهدف المنطقة انطلاقا من لبنان وأنه رد عليه.

منذ اندلاع الحرب في غزة إثر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل، يتبادل الجيش وحزب الله الغارات والقصف الصاروخي وبالمسيرات على جانبي الحدود.

ونسبت إسرائيل القصف الذي استهدف بلدة مجدل شمس السبت وتسبب بمقتل 12 فتى وفتاة من أبناء الهضبة الدروز لحزب الله الذي نفى ذلك. ومع توعد إسرائيل برد قوي، أحيا الهجوم المخاوف من اتساع رقعة الحرب في قطاع غزة إلى لبنان، وحتى من امتداد النزاع إلى المنطقة.

– تحريم الانتقام –

قال نتانياهو إثناء زيارته لمجدل شمس الاثنين “هؤلاء الأطفال هم أطفالنا … دولة إسرائيل لن تسمح بحدوث ذلك، ولا يمكنها أن تفعل، ردنا سيأتي، وسيكون قاسيا”.

لكن العشرات من سكان البلدة احتجوا على زيارته. وعلى الرغم من “هول المأساة”، أكد شيوخها ووجهاؤها بعد هذه الزيارة “رفضهم أن تُراق قطرة دم واحدة تحت مُسمى الانتقام لأطفالنا، فالتاريخ يشهد لنا بأننا كُنا وما زلنا دُعاة سلام ووئام بين الشعوب والأُمم حيث تُحرم عقيدتنا القتل والانتقام بأي صفة أو هدف”.

وخشية من اتساع الحرب، علقت عدة شركات طيران، بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا، رحلاتها إلى بيروت منذ الاثنين بينما نصحت المملكة المتحدة رعاياها بمغادرة لبنان.

مع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية محمد الحوت الثلاثاء إن المطار “لم يتعرض لأي تهديد”. وأضاف “لو كان لدينا اي تخوف من حصول ضربة او معلومات، فإننا لا نترك نصف الطائرات في المطار بل كنا اخرجناها”.

لكن إيلوي فيون، القائم بأعمال المدير الإقليمي للشرقين الأدنى والأوسط للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قال الثلاثاء “نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد المتزايد بنشوب حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة، ونحث جميع الأطراف والمجتمع الدولي على العمل بشكل عاجل لتهدئة التوترات”.

وفي بيروت، أعرب سكان التقتهم وكالة فرانس برس عن قلقهم الشديد، فيما بدا آخرون مستسلمين للأمر. وقالت كوزيت بشارة وهي موظفة وأم لطفلين تبلغ 40 عاماً “أعيش في حالة ترقب وقلق دائم… وأفكر دائما كيف سأهرب طفليَّ في حال اندلعت الحرب … حالة القلق وعدم الاستقرار متعبة لانه في حال اندلاع الحرب سنعرف أننا في حرب ولن نبقى في حالة ترقب”.

أما المعالجة النفسية فالنتين فضل الله البالغة 37 عاماً فقالت “أنا لا أتابع السياسة عادةً، لكننا عشنا كل ذلك على مرّ السنين. الحياة مستمرة بشكل طبيعي، نعيش كل يوم بيومه… ولكن الأمر لا يخلو من القلق”.

في هذه الأثناء، يكثف المجتمع الدولي جهوده لمنع التصعيد. وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس في بيروت إن “فرنسا إلى جانب شركائها الآخرين لا سيما الولايات المتحدة، تبذل جهوداً مكثّفة لدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى دوامة العنف”.

– انسحاب من خان يونس –

في قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية المصحوبة بغارات مميتة وقصف مدمر، وردت تقارير عن استهداف خان يونس ورفح في الجنوب ومخيم البريج في الوسط، ومدينة غزة في الشمال بغارات جوية وقصف مدفعي.

وأعلن الدفاع المدني الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في 22 تموز/يوليو في الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى 300 قتيل.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس نقلا عن شهود وأطباء أن نيران الدبابات استهدفت شرق خان يونس فجر الثلاثاء. وتم العثور على ثماني جثث على الأقل في هذه المنطقة، بحسب رجال الإنقاذ والأطباء.

لكن الجيش الذي قال إنه أنهى عمليته في المنطقة أكد أنه قتل 150 مقاتلا وفكك أنفاقا ومخابئ للاسلحة وبنى تحتية.

اندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن 1197 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخطف المهاجمون 251 شخصا ما زال 111 منهم محتجزين في غزة، بما في ذلك 39 يقول الجيش إنهم قُتلوا.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39400 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع. ولا تذكر هذه الحصيلة عدد المقاتلين الذين سقطوا خلال القتال.

بور/ص ك/ب ق