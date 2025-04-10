تبادل ثان للسجناء بين موسكو وواشنطن في إشارة جديدة إلى تحسن العلاقات

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أجرت الولايات المتحدة وروسا الخميس ثاني عملية تبادل سجناء منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في إشارة إضافية إلى تحسن العلاقات بين القوتين العظميين بمبادرة من واشنطن.

وتزامن التبادل مع انعقاد لقاء روسي أميركي جديد في إسطنبول، وهو علامة أخرى على التقارب.

تم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة تبادل المواطنة الروسية الأميركية كسينيا كاريلينا التي حُكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة “الخيانة” في روسيا في عام 2024، بالمواطن الألماني الروسي آرثر بتروف.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة إكس إن “الأميركية كسينيا كاريلينا استقلت الطائرة التي تعيدها الى الولايات المتحدة. لقد سجنتها روسيا ظلما لأكثر من عام ونجح الرئيس (دونالد) ترامب في الإفراج عنها”، من دون أن يشير إلى عملية تبادل سجناء.

وأكد محاميها ميخائيل موشايلوف لوكالة فرانس برس الإفراج عنها.

بدوره، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الخميس تبادل كسينيا ببتروف الذي أوقف في 2023 بتهمة تصدير مكونات إلكترونية الى روسيا في شكل غير قانوني.

ورحبت وزارة الخارجية الإماراتية باختيار أبوظبي، ما يعكس “علاقات الصداقة الوثيقة” مع القوتين العظميين، معربة في بيان عن أملها في المساهمة في “دعم مساعي خفض التوتر”.

– اجتماع في اسطنبول –

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف ومسؤولا كبيرا في الاستخبارات الروسية قادا المفاوضات بشأن عملية التبادل.

وقالت متحدثة باسم “سي آي إيه” للصحيفة الأميركية إن “هذا التبادل يظهر أهمية الحفاظ على التواصل مع روسيا، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه علاقاتنا الثنائية”. وأضافت “ننظر إلى هذا التبادل باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام”.

عملية تبادل السجناء هذه هي الثانية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، بعد أن قاد تقاربا بين البلدين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واتفقت القوتان على إصلاح شامل لعلاقاتهما الثنائية المتضررة بشدة بسبب سنوات من التوترات التي بلغت ذروتها منذ عام 2022 وبداية الهجوم الروسي على أوكرانيا المدعومة من واشنطن.

وعقدت عدة اجتماعات ثنائية بالفعل، وبدأت محادثات جديدة بين الروس والأميركيين بشأن تفعيل البعثات الدبلوماسية للبلدين الخميس في إسطنبول خلف أبواب مغلقة في القنصلية الروسية، وفق ما أفاد صحافي من وكالة فرانس برس خارج المبنى.

وقال مصدر روسي لوكالة أنباء ريا نوفوستي الخميس “ستكون المناقشات معمقة وستستمر عدة ساعات، ولكن من غير المرجح أن تكون مطولة” مثل تلك التي جرت في 27 شباط/فبراير.

– 50 دولارا –

ولدت كسينيا كاريلينا عام 1991، وحُكم عليها في عام 2024 بالسجن لمدة 12 عاما بسبب تبرعها بحوالى خمسين دولارا لمنظمة أوكرانية.

وقالت محكمة روسية إن هذه الأموال “استخدمت لشراء معدات طبية وأسلحة وذخيرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية”.

كانت كاريلينا تقيم في كاليفورنيا، وأوقفت أثناء زيارة عائلتها في روسيا، وقد أنكرت الاتهامات التي وجهها لها القضاء الروسي.

من جانبه، اتهم القضاء الأميركي آرثر بتروف الحامل للجنسيتين الألمانية والروسية بتصدير مكونات إلكترونية بشكل غير قانوني إلى روسيا للاستخدام العسكري، في انتهاك للعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا.

وبحسب السلطات الأميركية، كان بتروف يمتلك شركة واجهة في قبرص حيث أوقف في آب/أغسطس 2023 قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة.

في منتصف شباط/فبراير، وبعد أول مكالمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب منذ عودة الملياردير إلى البيت الأبيض، تم إطلاق سراح كالوب واين بايرز، وهو أميركي يبلغ 28 عاما أوقف في مطار موسكو لنقله حلوى تحتوي على القنب.

وفي أوائل شباط/فبراير، قامت واشنطن وموسكو بتبادل المدرس الأميركي مارك فوغل بخبير الكمبيوتر الروسي ألكسندر فينيك.

ثم في الأول من آب/أغسطس 2024، جرت أكبر عملية تبادل منذ نهاية الحرب الباردة بين القوتين المتنافستين، وأسفرت عن إطلاق سراح صحافيين، من بينهم مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش، ومعارضين محتجزين في روسيا مقابل إطلاق سراح جواسيس روس مفترضين محتجزين في الغرب.

ولا يزال عدد من الأميركيين محتجزين في السجون الروسية، وتدين واشنطن “احتجاز الرهائن” لتأمين إطلاق سراح روس من بينهم جواسيس مفترضون مسجونون في الغرب.

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