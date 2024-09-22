تبادل كثيف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع

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من تيمور أزهري وميرو مامان

بيروت/حيفا (إسرائيل) (رويترز) – تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بكثافة يوم الأحد إذ نفذت طائرات حربية إسرائيلية أعنف قصف منذ ما يقرب من عام من الحرب عبر جنوب لبنان، في حين أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ على عمق شمال إسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الضربات ستستمر حتى يصبح من الآمن عودة من تم إجلاؤهم في الشمال، وهو ما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد مع تعهد حزب الله بمواصلة القتال حتى وقف إطلاق النار في الحرب الموازية بغزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح مصور “في الأيام الماضية، وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها أبدا… إذا لم يفهم حزب الله الرسالة، فأنا أعدكم أنه سيفهمها”.

وتصاعد الصراع بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، وكان قد اندلع منذ أن فتح حزب الله جبهة ثانية أمام إسرائيل بعد أن شنت حربا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة الفلسطيني ردا على هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب نحو 290 هدفا أمس السبت بما في ذلك آلاف من فوهات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله. وأضاف أنه سيواصل ضرب مزيد من الأهداف.

وأغلقت إسرائيل المدارس وفرضت قيودا على التجمعات في الكثير من المناطق الشمالية وأمرت المستشفيات هناك بنقل عملياتها إلى مرافق تتمتع بحماية إضافية من نيران الصواريخ والقذائف.

ودوت صفارات الإنذار طوال الليل بعد إطلاق العديد من الصواريخ والقذائف من لبنان والعراق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 150 صاروخا وصواريخ كروز وطائرات مسيرة على إسرائيل خلال الليل ويوم الأحد وإن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظمها، ومنها “هدف جوي” كان قادما من الشرق.

وتعرض عدد من المباني في إسرائيل للقصف، بما في ذلك منزل تضرر بشدة بالقرب من مدينة حيفا. وعالجت فرق الإنقاذ الجرحى، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وصدرت تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ والأماكن الآمنة.

وقال حزب الله على قناته على تيليجرام “قامت المقاومة ‏الإسلامية يوم الأحد باستهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية”.

وتعد الهجمات الصاروخية على رامات ديفيد أعمق ضربات يعلن حزب الله المسؤولية عنها منذ بدء الأعمال القتالية.

وقال مسؤول في المقاومة الإسلامية في العراق، وهي مجموعة من فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، إنها شنت هجمات بصواريخ كروز وطائرات مسيرة متفجرة على إسرائيل فجر اليوم الأحد في إطار “مرحلة جديدة في جبهة الإسناد” مع لبنان.

وأضاف المسؤول “التصعيد في لبنان يعني تصعيدا من العراق”.

ومن شأن هذه الخطوة إثارة المخاوف من امتداد الصراع في غزة ولبنان إلى بقية أنحاء المنطقة.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في منشور على منصة إكس “لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يجعل أيا من الجانبين أكثر أمانا مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة”.