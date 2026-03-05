تبادل للضربات بين إيران وإسرائيل وجمهوريون في أمريكا يرفضون وقف الحرب

دبي/القدس/أنقرة 5 مارس آذار (رويترز) – شنت إسرائيل موجة ضربات كبرى على طهران اليوم الخميس وقالت إنها استهدفت بها بنية تحتية للسلطات الإيرانية بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل في وقت مبكر اليوم الخميس، مما دفع ملايين السكان إلى الاحتماء في الملاجئ.

وفي وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران يومها السادس، ومع اتساع نطاق الحرب بما يتجاوز دول الخليج إلى آسيا، تتعرض الأسواق العالمية لصدمات ويحاول آلاف الزوار والسكان الخروج من الشرق الأوسط.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إغراق سفينة حربية إيرانية قبالة سريلانكا أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 80 على الأقل، بأنها “مذبحة في البحر”.

* مضيق هرمز

ذكر عراقجي أن الولايات المتحدة ضربت الفرقاطة الإيرانية دينا التي كانت تستضيفها البحرية الهندية وتحمل نحو 130 بحارا في المياه الدولية ودون سابق إنذار، وأضاف “ستندم الولايات المتحدة بشدة على تلك السابقة التي أرستها”.

وقال الجنرال كيومرث حيدري القائد الكبير في الحرس الثوري في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي “قررنا أن نحارب الأمريكيين أينما كانوا” وأضاف أن بلاده لا تكترث كم تطول الحرب.

وفي وقت لاحق اليوم الخميس، قال الحرس الثوري إنه استهدف ناقلة أمريكية في الجزء الشمالي من الخليج مما أضرم فيها النيران. وأضاف الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية أن العبور من مضيق هرمز في زمن الحرب يخضع لسيطرة الجمهورية الإسلامية.

وقالت تركيا إن دفاعات حلف شمال الأطلسي الجوية اعترضت صاروخا باليستيا إيرانيا اتجه صوب تركيا أمس الأربعاء. وتلك هي المرة الأولى التي تنجر فيها الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي لصراع في الشرق الأوسط، مما أثار احتمال توسع كبير للحرب بمشاركة دول من الحلف.

لكن الهيئة العامة لأركان القوات المسلحة الإيرانية نفت اليوم الخميس إطلاق أي صواريخ صوب تركيا وقالت إن الجمهورية الإسلامية تحترم سيادة تركيا “الصديقة”، وذلك وفقا لبيان نشرته وسائل إعلام إيرانية.

وفي واشنطن في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، صوت أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي بالرفض لاقتراح كان يهدف إلى وقف الغارات الجوية ويطالب بموافقة الكونجرس قبل شن أي عمل عسكري، مما أبقى إلى حد كبير صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في توجيه الحرب دون قيود تذكر في وقت تواصل فيه الحرب التوسع في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال لإسرائيل “استمروا حتى النهاية”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، وذلك خلال محادثات جرت خلال الليل مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأضافت الوزارة أن كاتس عبر عن شكره لهيجسيث على المساعدة الأمريكية الكبيرة في الدفاع عن الإسرائيليين ضد تهديد الصواريخ الإيرانية.

* صمود الاقتصاد العالمي

أدت الهجمات الجوية المتكررة على طهران إلى تأجيل جنازة آية الله على خامنئي (86 عاما) الذي قتل في غارة إسرائيلية يوم السبت في أول ضربات الحرب.

وبرز اسم مجتبى خامنئي، ابن الزعيم الأعلى الإيراني الراحل، بصفته المرشح الأوفر حظا لخلافة والده، في مؤشر على أن طهران ليست على وشك الرضوخ لضغوط الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل وأودت بحياة المئات وزعزعت استقرار الأسواق العالمية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما تكبدت خسائر حادة على مدى أيام، في حين أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الأربعاء وسط آمال في انتهاء الحرب قريبا.

وقال متعاملون إن تحسن المعنويات جاء بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن المخابرات الإيرانية تواصلت مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) مع بداية الحرب بشأن سبيل لإنهائها.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر في وزارة الاستخبارات الإيرانية نفيه لما ورد في تقرير الصحيفة قائلا إنه “محض أكاذيب (ويأتي في سياق) حرب نفسية”.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن النزاع يختبر “صمود الاقتصاد العالمي”.

وأضافت خلال فعالية أقيمت في بانكوك اليوم الخميس “إذا ما استمر هذا النزاع لفترة طويلة، فإنه سيؤثر بشكل واضح على أسعار الطاقة العالمية ومعنويات السوق والنمو والتضخم. وسيلقي بمسؤوليات جديدة على عاتق صانعي السياسات في كل مكان”.

وواصلت الحرب اليوم الخميس شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مما تسبب في عرقلة تدفقات النفط والغاز الحيوية من الشرق الأوسط. وتشير تقديرات رويترز إلى أن ما لا يقل عن 200 سفينة لا تزال راسية قبالة الساحل.

وانطلقت رحلات الإجلاء من الشرق الأوسط أمس الأربعاء، في إطار مساعي الحكومات لإعادة عشرات الآلاف تقطعت بهم السبل بسبب الحرب. وذكرت شبكة سكاي نيوز أن رحلة بريطانية لإعادة مواطنين لم تقلع من سلطنة عمان في الموعد المحدد، وجرى تأجيلها إلى وقت لاحق من اليوم الخميس.

وبقيت حركة الطيران التجاري شبه متوقفة في معظم أنحاء المنطقة، كما تأثرت مراكز نقل رئيسية في الخليج، مثل مطار دبي أكثر مطارات العالم ازدحاما بالركاب الدوليين.

(إعداد محمد عطية وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)