تبادُل اتفاقيتين استراتيجيتين بين “أدنوك” الإماراتية للنفط وشركات طاقة هندية
أعلنت شركة “أدنوك” الإماراتية للنفط الجمعة عن اتفاقيتين للتعاون الاستراتيجي مع شركات هندية للطاقة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات.
وأفاد البيان أن الاتفاقية الأولى مع شركة “الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة” للتعاون في مجالات تخزين النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال وغاز البترول المُسال والاحتياطيات الاستراتيجية.
وأفاد بيان الشركة بأن الاتفاقية تشمل دراسة إمكانية زيادة سعة تخزين “أدنوك” للنفط الخام في الهند لتصل إلى 30 مليون برميل، وإمكانية تخزين النفط الخام في إمارة الفجيرة ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للهند.
وأورد البيان أن الاتفاقية الثانية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال توريد وتجارة وتداول غاز البترول المُسال بين “أدنوك” و”مؤسسة النفط الهندية المحدودة” من خلال “أدنوك للتجارة العالمية”
وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارة قصيرة أجراها مودي إلى الإمارات، في مستهل جولة ستقوده أيضا إلى أربع دول في أوروبا، هي هولندا والسويد والنروج وإيطاليا.
