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تباطؤ التضخم في تركيا إلى 42,1 % في كانون الثاني/يناير

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 أظهرت أرقام رسمية الاثنين أن التضخم السنوي تباطأ في تركيا في كانون الثاني/يناير للشهر الثامن على التوالي. 

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 42,1 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 44,3 % في الشهر السابق، وفقًا لأرقام معهد الإحصاء التركي.  

والشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 47,5% إلى 45%.

وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الزيادة كانت بسبب “تأثيرات موسمية” وتعهد باستمرار انخفاض التضخم، في منشور على موقع اكس.

 وأكد ويليام جاكسون، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، في مذكرة أن ارتفاع التضخم الشهري “مرجح دائما” نظرا لزيادة الحد الأدنى للأجور في مطلع العام. 

وشهدت تركيا تضخما بأرقام عشرية منذ العام 2019 إذ بلغ المعدل السنوي ذروته عند 85,5 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، ما فاقم الصعوبات بالنسبة إلى ملايين العائلات.

ورفعت الحكومة أيضا الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30 في المئة إلى 22,104 ليرة (600 دولار) اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. ويعد الرقم أقل بكثير من ذاك الذي تطالب به نقابة العمال والبالغ 70 في المئة.  

رب/شي/ص ك

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