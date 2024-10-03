تباطؤ التضخم في تركيا إلى 49,38 % في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي

afp_tickers

2دقائق

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 49,38 في المئة في أيلول/سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في آب/أغسطس، كما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

ومع ذلك، كان هذا الرقم أعلى من توقعات الاقتصاديين الأتراك بزيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 48,1 في المئة والتي أوردتها وسائل الإعلام المحلية.

من جهة ثانية، ارتفع التضخم بنسبة 2,97 في المئة على أساس شهري في أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد معهد الإحصاء التركي.

وبدأ البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة العام الماضي في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار بعدما تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.

وقال إردوغان هذا الأسبوع إن التضخم يسير في اتجاه نزولي مضيفا “سيشعر مواطنونا بذلك أكثر في الأسواق وفي سلال التسوق الخاصة بهم”.

وأفادت غرفة تجارة إسطنبول بأن أسعار التجزئة في كبرى مدن تركيا، ارتفعت وحدها بنسبة 3,9 في المئة على أساس شهري و59,2 في المئة على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر.

ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوياته منذ عقود عند 85 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفقا لبيانات رسمية.

فو/الح/غ ر