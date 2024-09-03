تباطؤ التضخم في تركيا في آب/أغسطس عند 52 بالمئة (بيانات رسمية)

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تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا بشكل أكبر في آب/أغسطس وصولا إلى 52 بالمئة مقارنة ب61,8 بالمئة في تموز/يوليو، على ما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء.

وكان البنك المركزي قد بدأ رفع أسعار الفائدة العام الماضي سعيا للتصدي لارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب إردوغان عن معارضته للنظريات الاقتصادية التقليدية.

وقد بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عند 85 بالمئة.

وانخفض إلى 38,2 بالمئة في حزيران/يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل إلى 75 بالمئة في أيار/مايو هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض في حزيران/يونيو.

وسُجلت أكبر الزيادات للأسعار في آب/أغسطس في قطاع التعليم وبلغت 120,8 بالمئة، والإسكان بنسبة 101,5 بالمئة والفنادق والمطاعم بنسبة 67,7 بالمئة، وفقا للمعهد التركي للإحصاء.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2,5 بالمئة في آب/أغسطس على أساس شهري.

وتوقع مسح أجراه البنك المركزي بين المستثمرين أن يصل التضخم إلى 43,3 بالمئة بحلول أواخر 2024.

وتجنبت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في تموز/يوليو سعيا لكبح جماح التضخم. وكانت قد رفعته في العامين السابقين.

ويقول خبراء اقتصاديون مستقلون إن التضخم في تركيا يتخطى التقديرات الرسمية ووصل إلى 90,35 بالمئة.

ربا/غد/نور