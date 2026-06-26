تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز عقب هجوم على سفينة

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من جوناثان سول

لندن 26 يونيو حزيران (رويترز) – أظهرت بيانات تتبع السفن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز اليوم الجمعة كان أقل مقارنة بوقت سابق هذا الأسبوع، وذلك بعد ساعات من تعرض سفينة تشغلها شركة تايوانية لإطلاق نار من إيران.

وعلقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة برنامجها الطوعي لإجلاء مئات السفن العالقة وآلاف البحارة من الخليج، بعد تعرض السفينة لأضرار في الهجوم قرب الجانب العماني من المضيق.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك اليوم أن ما لا يقل عن أربع ناقلات، بينها ثلاث ناقلات عملاقة يمكن لكل منها نقل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، دخلت الخليج لتحميل النفط.

وأظهرت بيانات شحن منفصلة دخول ناقلتين عملاقتين إلى المضيق لتحميل النفط الإيراني، في حين أظهرت تحليلات شركة كبلر أن ناقلة أخرى غادرت المضيق محملة بمليوني برميل عبر الجانب العماني من مضيق هرمز.

وكان مشترو النفط يأملون في الحصول على إمدادات بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية حادة، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات، بينما استأنفت السعودية عمليات التحميل في الخليج، مما يمهد الطريق لزيادة المعروض.

وقبل اندلاع الصراع، كان متوسط عدد السفن التي تبحر يوميا عبر المضيق يبلغ نحو 125 سفينة.

وقالت شركة (إيفرجرين مارين) التايوانية اليوم الجمعة إن “جسما مجهولا” أصاب سفينتها بالقرب من عُمان. وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز أمس الخميس أن إيران أطلقت النار على السفينة.

وقال جاكوب لارسن كبير مسؤولي السلامة والأمن في مجلس البلطيق والشحن البحري (بيمكو)”يمثل الهجوم انتكاسة لخطط إجلاء السفن واستئناف المرور عبر مضيق هرمز، لكن لا يزال من المتوقع إتمام بعض عمليات العبور”.

وأضاف “يؤكد هذا الوضع على أهمية وجود اتفاقات واضحة لا لبس فيها بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق”.

وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون التنسيق مع طهران.

وبلغ عدد رحلات عبور الناقلات، التي تشمل ناقلات نفط خام ومنتجات نفطية ومواد كيماوية، 13 رحلة في كلا الاتجاهين اليوم الجمعة مقابل 24 رحلة أمس الخميس و27 سفينة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل بدء الصراع، وفقا لتحليل أجرته شركة كبلر.

وأظهر تحليل منفصل أجرته شركة (إيه.إكس.إس مارين) أن مجمل عدد الرحلات البحرية في اتجاهي المضيق، بما يشمل سفن بضائع سائبة جافة، بلغ 62 رحلة في 24 يونيو حزيران، وهو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ بدء الصراع.

وقالت الشركة هذا الأسبوع إن هذا الرقم يمثل 53 بالمئة من حركة المرور المسجلة في نفس اليوم من العام الماضي.

وأضافت “لم تعد حركة المرور إلى طبيعتها بالكامل بعد”.

(إعداد شيرين عبد العزيز ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)