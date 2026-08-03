تباطؤ طفيف للتضخم في تركيا

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تباطأ التضخم في تركيا بشكل طفيف في تموز/يوليو إلى 31,7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ32,1 في المئة في حزيران/يونيو، لكنه ظل مدفوعا بارتفاع كبير في كلفة الصحة والتعليم، وفق بيانات رسمية نُشرت الاثنين.

وتسارع التضخّم على أساس شهري، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة في تموز/يوليو، مقابل 0,9 في المئة في حزيران/يونيو، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وسُجلت أكبر الزيادات السنوية في قطاع التعليم بنسبة 44,1 في المئة، تليه الصحة بـ43,8 في المئة، ثم نفقات السكن التي تشمل فواتير الطاقة بـ40,3 في المئة، والمواد الغذائية بـ37,5 في المئة.

لكن اقتصاديين مستقلين في مجموعة أبحاث التضخم “إيناغ” شككوا في الأرقام الرسمية، مقدرين أن ارتفاع الأسعار بلغ 50,4 في المئة على أساس سنوي في تموز/يوليو.

وظل التضخم السنوي فوق 30 في المئة منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، بعدما تجاوز 75 في المئة في أيار/مايو 2024 قبل أن يبدأ بالتراجع.

بغ/م ن/ع ش