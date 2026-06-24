تباين في مواقف الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز والملف النووي

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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مجددا الثلاثاء رفض واشنطن لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، ما يشكل إحدى نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية بين البلدين، إلى جانب برنامج طهران النووي والشروط للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.

وفي ما يتعلق بحركة الملاحة في الممر الإستراتيجي، أعلنت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء بدء إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في الخليج جراء إغلاق إيران مضيق هرمز عند اندلاع الحرب.

ويشكل هذا التطور دليلا على بدء تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل أولى الضربات على الجمهورية الإسلامية، وأوقعت آلاف القتلى، سقطوا بشكل أساسي في إيران ولبنان.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز الأساسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعدما تسبب إغلاقه باضطرابات في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.

– حراك دبلوماسي –

وبدأت بعد التوقيع مشاورات بوساطة باكستانية وقطرية بهدف التوصل الى اتفاق نهائي يركز على الملف النووي والعقوبات، ضمن مهلة 60 يوما قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

غير أن الخلافات في مواقف الطرفين تبقى كبيرة حول العديد من المسائل، بدءا بترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال روبيو لصحافيين بعيد وصوله إلى أبوظبي في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات والبحرين والكويت، الدول الحليفة لبلاده والتي استهدفتها إيران خلال الحرب بهجمات مكثفة بالصواريخ والمسيرات، إنه “من غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوما أو بدلات عبور على ممر مائي دولي”.

وجاء تصريحه بعد إعلان إيران وسلطنة عمان الثلاثاء أنهما ستعملان على “اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في المضيق والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك”، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها وفد إيراني بقيادة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الثلاثاء خلال زيارة لباكستان أن إيران كانت “لتدمّر كما دُمّرت غزة” خلال الحرب لولا امتلاكها الصواريخ، مجددا التأكيد أن برنامج طهران البالستي غير قابل للتفاوض.

وفي ما يتعلق بالملف النووي، أعلنت إيران الثلاثاء أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة في الحرب الأخيرة وحرب حزيران/يونيو 2025.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد عكس ذلك، إذ كتب في وقت لاحق على تروث سوشال أن إيران وافقت “بشكل كامل وتام على عمليات التفتيش النووي على أعلى مستوى (الى ما لا نهاية!!!)”.

ويخيم الغموض حول مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية. ونفت طهران على الدوام اتهام دول غربية لها بالسعي لحيازة السلاح الذري، مؤكدة في المقابل حقها في امتلاك برنامج نووي للاستخدامات المدنية.

– تصويت “سيء التوقيت” –

وأثار توقيع مذكرة التفاهم تفاؤلا بشأن التوصل إلى تسوية دائمة للوضع في الشرق الأوسط، ما انعكس إيجابا على أسعار النفط. وواصل نفط برنت بحر الشمال انخفاضه صباح الأربعاء في أسواق آسيا مسجلا تراجعا بنسبة 0,65% إلى 76,58 دولارا للبرميل، بعدما تخطى 126 دولارا خلال الحرب.

وتراجعت الأسعار بصورة خاصة مع الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة في مضيق هرمز حيث أحصت منصة “كبلر” عبور 36 سفينة شحن على الأقل الإثنين، ما يمثل نحو ثلث حركة العبور في زمن السلم والتي كانت تقارب 120 سفينة يوميا.

وفي ظل انعكاسات الحرب على القدرة الشرائية للأميركيين، ضاعفت واشنطن المبادرات حيال طهران سعيا لوضع حد سريع للنزاع.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن الإثنين رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، مصدر الموارد الرئيسي لطهران. وأوضحت الخزانة الأميركية أنها سترفع موقتا العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات ذات الصلة حتى 21 آب/أغسطس.

وفي ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي الثلاثاء تأكيدات ترامب بأن الاتفاق يلزم إيران بإنفاق الأموال المفرج عنها “لشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة حصرا”، من غير أن يستبعد في الوقت نفسه استيراد منتجات أميركية.

وفي خطوة محض رمزية، تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء قرارا غير ملزم كان مجلس النواب صادق عليه، يأمر بسحب القوات الأميركية من الحرب مع إيران.

ورد ترامب على هذه الانتكاسة الرمزية فندد عبر منصته تروث سوشال بقرار “سيء التوقيت وبلا معنى”، متهما أعضاء مجلس الشيوخ يجعل “مهمته أكثر صعوبة” وتقديم “المساعدة والمساندة للعدو”.

وفي لبنان، قتل شخصان الثلاثاء في جنوب البلاد بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي بحسب ما أفادت السلطات اللبنانية، في أول حادث من نوعه منذ أن هدأت الجبهة اللبنانية السبت، وقالت إسرائيل إن الجنود أطلقوا النار على أربعة من عناصر حزب الله اجتازوا “المنطقة الأمنية” التي أقامها في الجنوب.

بموازاة ذلك، أكّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الثلاثاء رفضه “الاحتلال” الاسرائيلي و”الوصايات” الخارجية، تزامنا مع جولة خامسة من المحادثات المباشرة مع اسرائيل في واشنطن، يرفضها الحزب.

وتمسّكت طهران بأن يشمل وقف الحرب كل الجبهات بما فيها لبنان الذي أقحمه حزب الله في الحرب في الثاني من آذار/مارس عندما أطلق صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الإسرائيلية الأميركية.

وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري لجنوب لبنان تسبّبت بمقتل أكثر من 4100 شخص وبنزوح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات اللبنانية.

ومن ضمن التحركات الإيرانية، أفاد التلفزيون الإيراني الأربعاء أن عراقجي اتصل بعضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم أكد له خلاله “دعم الجمهورية الإسلامية الثالب للفلسطينيين وقضيتهما لعادلة حتى تحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة بالكامل”.

بور/دص/جك