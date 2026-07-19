تجدد الهجمات الأمريكية على إيران بعد مقتل جنديين

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واشنطن/القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني.

وقبل شن الغارات أمس السبت، قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن واشنطن ستدفع ثمن “سعيها لتصعيد الصراع”.

وقالت القيادة المركزية في بيان إن الضربات الجوية بدأت في السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2200 بتوقيت جرينتش)، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت “تهدف الضربات إلى إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومعاقبة قوات الحرس الثوري الإسلامي التي شنت هجمات على أفراد من القوات الأمريكية في الأردن ليلة أمس”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن الولايات المتحدة شنت هجوما بالقرب من مدينة سيريك في جنوب إيران، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن قتلى أو مصابين أو أضرار في البنية التحتية.

وكثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت قبل أيام، مما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العسكريين لقيا حتفهما يوم الجمعة وإن عسكريا ثالثا فُقد، ليرتفع عدد قتلى القوات الأمريكية منذ بدء الحرب إلى 16، فيما أُصيب أكثر من 420 آخرين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور على منصة إكس “حفظ الله الأبطال. تضحياتهم لا تزيدنا إلا إصرارا”.

واستهدفت إيران على ما يبدو السعودية، بالإضافة إلى حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في الخليج والأردن، أمس السبت، عقب الهجمات الأمريكية على الجسور الإيرانية ومنشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية.

وفي بيان مكتوب نشرته حسابات رسمية لخامنئي على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام رسمية إيرانية، قال الزعيم الإيراني إن الانتهاكات الأمريكية المتكررة للاتفاق المؤقت أظهرت أن توقيع الرئيس دونالد ترامب “”بلا قيمة تماما ويفتقر إلى المصداقية”.

وجاء في البيان “الآن، إذ يسعى العدو الأمريكي إلى تصعيد الصراع، متكبدا بذلك تكاليف أثقل وإذلالا أكبر، فعليه أن يعلم أن الأمة الإيرانية النبيلة وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى معدة له”.

ولا يزال المكان الذي يوجد فيه خامنئي يمثل لغزا.

وأدى الصراع، الذي بدأ عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في نهاية فبرايرشباط أملا في تعطيل برنامج طهران الصاروخي ووكلائها الإقليميين، إلى اضطراب كبير في إمدادات الطاقة، ومخاوف من التضخم العالمي، ومعركة للسيطرة على مضيق هرمز.

* هجمات إيرانية في البحرين والأردن والسعودية

تعرضت الكويت للهجوم مجددا أمس السبت، إذ قالت القوات المسلحة إنها اعترضت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة إيرانية وإن عددا من رجال الإطفاء والعاملين في قطاع النفط أصيبوا في أثناء التصدي للهجمات.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم مركز دعم عسكري أمريكيا في معسكر عريفجان ودمر منشأة مراقبة بالرادار في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مؤسسة البترول الكويتية قولها إن إحدى منشآتها النفطية تعرضت لهجمات إيرانية متكررة ما تسبب في أضرار جسيمة وبعض الإصابات. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف في البحرين موقعا تجمعت فيه طائرات مقاتلة أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومركزا لبيانات المخابرات.

وذكر التلفزيون الرسمي الأردني أن الحرس الثوري الإيراني دمر طائرتين مقاتلتين أمريكيتين على الأقل وثلاث طائرات أخرى خلال هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة أمس السبتعلى القاعدة الأمريكية في الأزرق بالأردن.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير على نحو مستقل.

وأصدر نظام الإنذار المبكر في السعودية تحذيرات في وقت مبكر أمس السبت لحث السكان في مدينتي الخرج وينبع على الاحتماء. وتقع الخرج شرقي الرياض وتضم قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية، فيما تقع ينبع على البحر الأحمر وتضم محطة رئيسية لتصدير النفط.

وقال مصدران مطلعان إن إيران شنت هجمات على السعودية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر. ولم تذكر وسائل الإعلام السعودية الرسمية تفاصيل حول سبب تفعيل الإنذار المبكر، ولم يرد مركز التواصل الحكومي على طلب للتعليق.

ولم يشر الحرس الثوري الإيراني إلى أي هجوم على السعودية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت تحذيرا عالميا للمسافرين الأمريكيين في الخارج، مشيرة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط “مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”. وجاء في التحذير أن إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق الدوري للمجال الجوي قد يعطلان السفر.

* المعركة من أجل السيطرة على المضيق

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق إنها أكملت اليوم السابع على التوالي من الهجمات على إيران باستهداف مواقع مراقبة وبنية تحتية لوجستية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن غارات جوية أمريكية في وقت مبكر أمس السبت أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في إقليم هرمزجان المتاخم لمضيق هرمز، فيما تضرر جسران ونفق.

وذكرت وزارة الصحة الإيرانية أمس السبت أن 50 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب أكثر من 500 آخرين في هجمات أمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بالسعي إلى السيطرة على المضيق، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

واستهدف الطرفان أيضا حركة الملاحة البحرية، وقالت الولايات المتحدة إنها تنفذ حصارا بحريا، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

وذكر بيان مشترك بثه التلفزيون السعودي أمس السبت أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج طالبوا إيران بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتدخلات في الملاحة البحرية، وإبقاء المضيق مفتوحا دون شروط أو رسوم.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)