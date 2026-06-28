تجدد تبادل الضربات في الخليج وسط تهديد ترامب ب”إزالة إيران من الوجود”

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جرى تبادل ضربات مجددا السبت والأحد بين الولايات المتحدة وإيران وسط اتهامات من الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”إزالة إيران من الوجود” في حال استئناف الحرب.

ويجري هذا التصعيد الجديد على خلفية السيطرة على مضيق هرمز، الممر المائي الإستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي حظرت إيران الملاحة فيه عند شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب عليها في 28 شباط/فبراير، ما أثار صدمة في الأسواق العالمية.

ومع استئناف الملاحة تدريجيا عبر المضيق بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، حذر الحرس الثوري الخميس من أن أي عبور للمضيق مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متوعدا باتخاذ “الإجراءات المناسبة” بحق السفن التي تخالف ذلك.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر إكس أن الطيران الأميركي استهدف السبت عشرة مواقع من ضمنها “بنى تحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي ومنشآت لتخزين الطائرات المسيرة وقدرات لزرع الألغام البحرية”.

وأشار البيان إلى أن الضربات جاءت ردا على هجوم إيران بمسيّرة على ناقلة النفط “كيكو” التي ترفع علم بنما خلال مرورها بالقرب من مضيق هرمز وهي “محملة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية عن عدة انفجارات وقعت في منطقتي سيريك وقشم في جنوب البلاد.

ورد الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد بشن ضربات جديدة على الكويت والبحرين، محذرا من أن أي عدوان أميركي جديد تحت أي ذريعة سيُقابل بـ”رد ساحق”.

وأفاد الحرس الثوري في بيان أنه استهدف “ثماني مواقع وبنى تحتية مهمة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، وتم تدميرها”.

البحرين تعلن التعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات (الجيش)

وأكد الجيش الكويتي التصدي “لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”، بينما أعلنت قوات الدفاع البحرينية وقوع هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات.

– “ستزول من الوجود” –

وكانت الولايات المتحدة نفذت الجمعة ضربات قالت إنها جاءت ردا على هجوم إيراني سابق استهدف سفينة “إيفر لافلي”.

وردت إيران باستهداف دول في الخليج، مؤكدة ضرب أهداف أميركية.

وكان هذا أول تبادل للضربات منذ أن وقّع البلدان في 17 حزيران/يونيو مذكرة التفاهم التي أرست وقفا لإطلاق النار وسمحت ببدء مفاوضات لمدة 60 يوما سعيا لتسوية نهائية.

وتنص المذكرة على أن تتخذ إيران التدابير اللازمة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وجدد الحرس الثوري تهديداته للسفن فأكد أن “مذكرة تفاهم إسلام آباد تنص على أن ترتيبات مراقبة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز تقع ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية”، متوعدا بأنه “سيتم التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من السابق”.

وردا على الضربات الإيرانية الأخيرة، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” بأن إيران “ستزول من الوجود” في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار.

وكتب أن إيران “انتهكت مرة جديدة اتفاق وقف إطلاق النار” مضيفا “قد نصل إلى نقطة لا نعود فيها قادرين على التصرف بعقلانية (…) وإذا ما حدث ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستزول من الوجود”.

وأكدت سنتكوم إن “عبور السفن التجارية في مضيق هرمز يتواصل” رغم الضربات الأخيرة.

– “خطأ فادح” –

وعلى الجبهة اللبنانية، ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل والذي يمهد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب في لبنان، ووصفه بأنه “سقطة مريعة” و”تنازل عن السيادة”، مؤكدا أن الحزب المدعوم من إيران سوف يتعامل معه على أنه “منعدم الوجود”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات إسرائيلية جديدة على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتيل بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السبت “حق إسرائيل في الإبقاء على منطقة أمنية داخل لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية أمننا”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن الخميس أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لـ”بقاء طويل” في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الاتفاق ربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله.

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من آذار/مارس مع إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري، ما أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص بحسب السلطات اللبنانية.

بور/دص/غد